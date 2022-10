Un clip vidéo documentant « l’arrestation par la sécurité malaisienne des membres du Mossad israélien pour avoir enlevé un Palestinien lié à la résistance à Gaza » a été mis en ligne le mardi 18 octobre.

La diffusion de cette vidéo intervient après que les médias ont révélé que les autorités malaisiennes avaient libéré un Palestinien de la bande de Gaza, qui avait été enlevé par le Mossad dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, fin septembre. Les membres du Mossad l’avaient interrogé sur son association avec les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement de résistance Hamas.

En réaction, le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a déclaré: « le Hamas apprécie hautement les efforts déployés par le gouvernement malaisien et ses services de sécurité qui ont abouti à la libération d’un citoyen palestinien enlevé par les gangs sionistes du Mossad. Ces derniers ont violé la souveraineté du territoire malaisienne, dans une tentative de porter atteinte à sa sécurité, sa stabilité et sa sûreté, ainsi que les hôtes sur son sol ».

Et d’ajouter: « Face à la violation de la souveraineté de la Malaisie sœur, qui est un refuge pour les étudiants en sciences du monde entier, nous réclamons de la communauté internationale et des Nations Unies de condamner et de criminaliser les pratiques d’occupation systématiques de l’entité sioniste. Nous les appelons à œuvrer en toute responsabilité pour traduire les dirigeants de l’occupation devant les tribunaux internationaux, pour les tenir responsables de leurs crimes contre notre peuple, à l’intérieur et à l’extérieur de la Palestine ».