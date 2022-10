Commentant la position américaine sur les décisions de l’OPEP+, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a déclaré : « Si vous voulez réduire les prix du pétrole, lever les sanctions contre l’Iran ».

Dans un discours prononcé lors d’une réunion du Parti de la Justice et du Développement à Mersin, dans le sud de la Turquie , il a ajouté aussi: « vous ne pouvez pas résoudre le problème en menaçant un seul pays », faisant référence à l’Arabie saoudite.

Le ministre turc commentait la réaction américaine après l’annonce de l’organisation OPEP+, dirigée par l’Arabie saoudite, de réduire sa production de pétrole de deux millions de barils par jour. Un décision qui a surpris à la fois Moscou et Washington.

Le président américain Joe Biden avait alors annoncé que Washington devrait désormais « repenser » sa relation avec Riyad et le secrétaire d’État Anthony Blinken a estimé que la décision était politique et « n’a rien à voir avec la performance du marché ». En réponse aux justifications données par les responsables saoudiens.

Selon le ministre turc, la menace contre l’Arabie saoudite est « une intimidation qui n’est pas juste ».

Les États-Unis et d’autres pays occidentaux avaient critiqué la décision de l’OPEP + de réduire la production de pétrole de deux millions de barils par jour, et l’ont considérée comme une «décision à courte vue, qui représente un biais envers la Russie».

Sachant que les pays occidentaux cherchent à affecter négativement les ventes de pétrole et de gaz de la Russie depuis le déclenchement de la crise ukrainienne et a imposé des sanctions à Moscou.

Le site américain The Intercept, citant des sources saoudiennes bien informées, a déclaré que Riyad a fait pression pour réduire la production de pétrole deux fois plus que ce que le président russe Vladimir Poutine avait demandé.

