La Pologne vient de dévoiler le montant extrêmement faramineux du contrat de construction de sa première centrale nucléaire qui a été confiée à Westinghouse, multinationale américaine. Le chiffre colossal mettra Macron dans tous ses états.

Emmanuel Macron, une nouvelle fois, trahi par un des plus proches alliés ? La question se pose. En tout cas, en pleine guerre en Ukraine que beaucoup d’experts analysent comme un stratagème ourdi par Washington pour affaiblir l’Europe, la France avale des couleuvres dans un contexte géopolitique qui lui très défavorable aussi bien en Occident qu’en Afrique.

Et, le coup est d’autant plus dur pour Paris que la France vient de perdre un juteux contrat de construction d’une centrale nucléaire offert à la multinationale américaine, Westinghouse au détriment d’EDF. La nouvelle avait largement été commentée dans la presse française ces derniers jours. Cependant, jusque-là, personne ne pouvait donner le chiffre exact de ce contrat très convoité par Macron.

Et la révélation est faite. Ce mercredi, les autorités polonaises ont finalement brisé le silence sur le montant que devra toucher la multinationale américaine et cela risque de plonger Macron et son gouvernement dans une colère noire. En effet, d’après nos confrères du média Politico qui cite Mateusz Morawiecki, Premier ministre polonais, c’est la bagatelle de 20 milliards de dollars que devra toucher Westinghouse.

Et ce n’est pas tout. La pilule est d’autant plus dure à avaler pour Paris que la Pologne envisage de construire une centrale nucléaire qui sera, cette fois-ci, confiée à la multinationale sud-coréenne, KHNP, confirmant une fois de plus que pour Varsovie, la France est une puissance totalement dépassée.

