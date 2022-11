Le ministre iranien de l’Intérieur a révélé que les chefs et les dirigeants des émeutiers ont suivi des formations spéciales dans 7 pays pour mener à bien les émeutes qui ont éclaté en Iran depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre, trois jours après s’être effondrée dans un poste de police à Téhéran. Une mort causée par une maladie antérieure, non par des présumés coups et blessures infligés par la police.

« Lors du dernier complot, en plus du fait que les Etats-Unis ont soutenu les émeutiers en un laps de temps, des Etats comme la France, l’Allemagne, le Grande Bretagne aux côtés de l’Arabie saoudite et de l’entité sioniste ont joué un rôle en mettant sur pied des comités chargés de soutenir les émeutiers publiquement », a affirmé Ahmad Wahidi le mardi 8 novembre lors d’un déplacement à la province de Golestan. Sans préciser le 7eme pays impliqué dans cette sédition.

Il s’est rendu dans cette région mixte située au nord-est d’Iran pour y rencontrer des religieux chiites et sunnites.

« Le front de l’arrogance a tenté de pousser les événements récents vers des enjeux communautaires et de se montrer partisan de différentes communautés, mais ce grand mensonge a été rejeté par le peuple iranien », a-t-il affirmé.

Les dernières émeutes ont été les plus violentes dans les provinces frontalières iraniennes, notamment à Kermanshah, d’où Mahsa Amini est originaire, et qui est située dans le nord-ouest, aux confins avec le Kurdistan irakien, et le Sistan-Baloutchistan, limitrophe du Pakistan et d’Afghanistan.

De l’argent saoudien pour des conversions

L’expert libanais résidant en Iran Hakam Amhaz a révélé que l’Arabie saoudite verse des sommes d’argent à certains partis et groupes qui jouissent d’une certaine influence économique pour s’emparer de joints économiques spéciaux dans les provinces frontalières, indiquant que certains responsables iraniens avaient mis en garde contre ceci depuis des années.

M. Amhaz a aussi rendu compte d’énormes sommes d’argent qui ont été payées pour convertir certaines provinces frontalières.

« Il y a eu des interventions et des tentatives saoudiennes depuis plusieurs années, ce qui signifie que le problème n’est pas nouveau », a-t-il rappelé.

Empêcher l’Iran islamique de jouer son rôle

Selon le ministre de l’Intérieur, «malgré les coûts que les ennemis ont dépensés pour cette guerre hybride et cette agitation, leurs complots ont échoué ».

« Or en dépit de leur échec, ils n’ont d’autre choix que d’insister pour poursuivre cette guerre hybride… les allégations de puissances de l’arrogance qu’ils se tiennent aux côtés des peuples se sont avérées fausses dans le passé. L’illustre leur soutien à Daech dans les crimes commis contre le Kurdes en Irak et les sunnites de Mossoul », a dit M. Wahidi.

Selon lui, les différentes communautés qui vivent en Iran, à l’instar des Arabes, des Kurdes, des Baloutches, des Turcs, et des Turcomans, des Lors sont unis.

« Dans les derniers évènements, tous les mouvements hostiles à la République islamique d’Iran à l’instar des hypocrites chiites des hypocrites (Mounafeghine) (organisation des Moudjahidines du peuple ) et du parti sunnite Komelat sont entrés en action pour réaliser leurs objectifs maléfiques qui n’ont abouti à rien. Ces évènements interviennent pour empêcher l’Iran islamique de jouer son rôle qui lui est du dans l’édification d’un nouveau monde. Ils craignent un Iran fort et en progrès … Ils ne veulent pas que l’islam et plus précisément la république islamique d’Iran puisse jouer un rôle dans les équations futures du monde. Par conséquent, autant l’Iran progresse, leurs pressions augmenteront ».

La main israélienne dans l’exécution

Evoquant le rôle des puissances étrangères dans ces émeutes planifiées, le ministre iranien du Renseignement Ismail Khatib a précisé que «la main de l’entité sioniste a été la plus perceptible dans l’exécution, celle des Britanniques dans la propagande médiatique et celle du régime saoudien dans le soutien financier ».

« Le Royaume-Uni paiera le prix de ses actions visant à créer l’insécurité en Iran. Le ministère du Renseignement place désormais la chaîne Iran International, basée à Londres, sur sa liste des organisations terroristes», a-t-il averti le mardi 8 novembre.

Londres héberge plusieurs réseaux médiatiques anti-iraniens, dont Iran International, Manoto et BBC Persian.

« Nous ne soutiendrons jamais les actes de terrorisme et d’insécurité dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, mais nous n’aurons aucune obligation de prévenir l’insécurité dans ces pays. Le Royaume-Uni paiera le prix de ses actions visant à faire du grand Iran un pays dangereux », a-t-il ajouté.

Les principaux organes de renseignement iraniens, à savoir le ministère du Renseignement et l’Organisation du renseignement du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), ont également publié un communiqué le mois dernier, mettant en lumière le rôle des agences d’espionnage étrangères dans les troubles. Ils ont conclu que la CIA jouait le rôle principal tout en menant une coopération étroite avec les services secrets du Royaume-Uni, du régime israélien et de l’Arabie saoudite.

Sans aucun doute, a déclaré M. Khatib, la plus grande « opération d’influence » contre un pays a été lancée contre l’Iran par le biais d’opérations hybrides menées par les États-Unis, le Royaume-Uni, le régime israélien et l’Arabie saoudite. « Ils ont joué un rôle important dans l’orchestration, le lancement de campagnes de propagande et le financement des émeutes en Iran », a-t-il dénoncé.

Renverser le pouvoir iranien

Dans les médias israéliens, des experts évoquent la nécessité d’exploiter les émeutes en Iran pour renverser le pouvoir islamique en Iran.

« Il n’est pas clair à quoi les manifestations von aboutir et combien de temps cela va se poursuivre », a écrit pour le site israélien News1 l’expert des questions du M-O Yoni ben Menahem.

Selon lui, le temps est propice pour l’intervention des services des renseignements américains et israéliens afin d’élargir les manifestations dans le cadre de la guerre secrète », a-t-il ajouté.

Sources: Press Tv, al-Alam, médias iraniens

