Une unité opérationnelle dirigée par les Etats-Unis va déployer plus de 100 drones dans les eaux stratégiques du Golfe d’ici l’année prochaine, a annoncé samedi le patron du Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

L’annonce du général Michael Kurilla intervient quelques jours après l’attaque en mer d’Oman d’un pétrolier détenu par un milliardaire israélien, attribuée à l’Iran par « Israël » et les Etats-Unis. Les Etats-Unis et plusieurs pays du Golfe dénoncent régulièrement les agissements de Téhéran dans cette zone maritime particulièrement stratégique, voie de navigation quasi-exclusive pour relier les pays pétroliers du Golfe aux marchés mondiaux.

« D’ici l’année prochaine », la Task Force 59 rassemblera une flotte de plus de 100 drones de surface et sous-marins « opérant ensemble, communiquant ensemble », a affirmé le général Kurilla lors de la conférence annuelle sur la sécurité à Manama, à Bahreïn. Cette unité a été lancée en septembre 2021 à Bahreïn, où est basée la 5e flotte des Etats-Unis, pour développer les capacités de surveillance dans cette zone grâce aux drones et à l’intelligence artificielle, après une série d’attaques de drones attribuées à la République islamique.

Outre ce dispositif, les Etats-Unis « mettent en place un programme d’expérimentation ici au Moyen-Orient pour vaincre les drones adverses avec nos partenaires », a ajouté le général Kurilla, sans donner plus de détails. Selon lui, les « drones adverses » sont la plus grande menace technologique pour la sécurité régionale.

Source: AFP