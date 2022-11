Les médias israéliens ont rapporté les difficultés auxquelles les Israéliens sont confrontés lors de la Coupe du monde du Qatar 2022, en termes de partie hostile.

Le correspondant de la chaîne israélienne Kan au Qatar a évoqué des événements « désagréables » qui se sont déroulés avec lui lors de la couverture de la Coupe du monde 2022, en raison de son « identité israélienne », considérée comme hostile dans la région.

Le journaliste israélien, Dore Hoffman, a déclaré : « Nous sommes montés dans un taxi et le chauffeur a découvert que nous étions des Israéliens. Il n’a pas aimé cela, alors il nous a expulsés de sa voiture. Il a dit « qu’il ne veut pas toucher de l’argent , et nous a accusés d’avoir tué ses frères en Palestine. »

Le journaliste a ajouté : « Lorsque je suis arrivé à un restaurant de la plage locale avec mon équipe, j’ai pris des photos, alors le propriétaire du restaurant a demandé à savoir d’où nous venions ? Il a découvert que nous venions d’Israël, il a appelé les gardes de sécurité qui sont venus et nous ont chassés, ont pris mon mobile et m’ont demandé de supprimer tout ce que j’ai photographié. »

Le journaliste a souligné qu’il « se sentait mal et menacé », expliquant qu’il « est traité en tant que partie hostile ».

Il y a quelques jours, un journaliste israélien a fait part de son désarroi face aux positions des masses arabes présentes au Mondial 2022 du Qatar, qui ont refusé d’être interviewées par lui, lors de la diffusion en direct de sa chaîne.

Et le correspondant de poursuivre : « Il y a de nombreuses tentatives de la part de nombreuses personnes ici du monde arabe, qui se prononcent contre nous parce que nous leur proposons la normalisation ».

Les médias israéliens ont rapporté que « les supporters libanais de la Coupe du monde Qatar 2022 avaient refusé de parler au correspondant israélien de la Douzième chaîne après avoir su qu’il était israélien ».

Selon le correspondant de la chaîne israélienne au Qatar, les jeunes Libanais étaient en colère lorsqu’ils ont appris que les médias israéliens ont tenté de leur parler, et il a déclaré : « Nous sommes en Coupe du monde mais tous les fans arabes refusent généralement de nous parler. »

Et les médias israéliens ont confirmé que « les tentatives d’interview les supporters de football à Doha ne se sont pas déroulées comme prévu », et ont ajouté que « des images diffusées sur Internet montrent des supporters saoudiens, un acheteur qatari et un certain nombre de supporters libanais prenant délibérément leurs distances avec des journalistes israéliens ».

De même, le correspondant de Channel 12 qui couvre la Coupe du monde au Qatar, Ohad Khamo, a déclaré : « Notre présence ici avec un slogan israélien et une écriture en hébreu, et notre conversation en hébreu présente une signification très problématique pour certaines personnes ici , et il y a de nombreuses tentatives d’opposition de la part de nombreuses personnes ici du monde arabe, parce que nous représentons la normalisation ».

Source: Médias