Le commandement central américain a annoncé ce mercredi que « les forces de la coalition ont la cible d’une attaque aux missiles dans la base de Konoko dans l’est de la Syrie ».

Le commandement central américain a annoncé dans un communiqué publié sur Twitter que « deux missiles ont été tirés sur les forces de la coalition à l’installation de soutien de mission à Konoko, dans le nord-est de la Syrie aujourd’hui vers 09h00 heure locale » notant que « les frappes n’ont pas fait de victimes ni de dégâts matériels.

Il a rapporté que « des membres des Forces démocratiques syriennes se sont rendus sur le lieu de lancement des roquettes et ont trouvé une troisième roquette qui n’avait pas été tiré ».

Des sources d’Al-Mayadeen avaient rapporté que « l’installation de l’usine à gaz américaine Konoko avait été la cible d’un certain nombre de missiles ».

Et elle a souligné: « Les véhicules Bradley se dirigent de la base du champ d’Al-Omar en direction de la base de Konoko, avec des vols intensifs d’hélicoptères pour inspecter les dégâts ».

Il convient de noter que les forces de la coalition internationale dirigée par les États-Unis ont annoncé, en novembre dernier, qu' »une attaque au missile a ciblé la base de Green Village dans le nord-est de la Syrie, sans faire de victimes ni de pertes matérielles ».

L’armée américaine et d’autres forces étrangères, participant à la soi-disant « coalition internationale », occupent pas moins de 28 sites militaires déclarés en Syrie, répartis sur 3 gouvernorats, qui sont Hasakah (17 sites), Deir Ezzor (9 sites) et Homs (2 sites).

Le champ pétrolier d’Al-Omar est le plus grand champ pétrolier syrien, et les plus grandes bases américaines y ont été établies dans la campagne orientale de Deir Ezzor, où les bases militaires américaines sont réparties dans l’est de la Syrie dans l’arc qui s’étend de la Passage d’Al-Tanf au triangle frontalier syro-jordanien-irakien au sud, jusqu’aux champs pétrolifères de Rumailan près du triangle frontalier syro-irakien Turc au nord.

Source: Médias