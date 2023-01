Un porte-parole de l’Organisation spatiale iranienne, Hossein Delirian, a révélé que le projet « martyr Soleimani » comprend le placement d’un grand nombre de satellites iraniens en orbite terrestre, qui reçoivent des ordres et des signaux dans le domaine des télécommunications et d’internet.

Dans ce contexte, M.Delirian a expliqué que « l’une de ses tâches les plus importantes est la fourniture d’un service internet aux citoyens. Les données seront collectées à partir de la surface de la terre par divers capteurs, puis ces données sont envoyées aux satellites via des stations de transmission de données. Les satellites qui ont reçu ces données les transmettront plus tard à une ou plusieurs stations centrales ».

Et d’ajouter: « Grâce à ce processus, nous pouvons collecter et envoyer des données de toutes les régions du pays à grande vitesse. Et dans les cas où il y aura des catastrophes naturelles, cette technique permettra de résoudre les problèmes des citoyens même dans les régions les plus éloignées du pays ».

« Ce projet est la première étape de l’État dans la mise en place d’un système satellitaire fournissant des services de transmission et de réception d’informations dans le pays. Le nombre des composants de ce système spatial augmente progressivement », a également souligné M.Delirian, cité par le site iranien Mehr.

Le porte-parole de l’Organisation spatiale iranienne a affirmé que ce système « deviendra dans l’avenir l’une des principales infrastructures du pays ».

L’Organisation prévoit de mettre en œuvre le projet du martyr Soleimani avec la participation d’entreprises technologiques pour ouvrir la voie à des institutions privées fondées sur la connaissance et expérimentées dans la conception et la fabrication de satellites et d’équipements terrestres.