Le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a affirmé que les récentes émeutes survenues en Iran avec l’appui des étrangers étaient une « guerre mondiale », « mais les jeunes Iraniens ont porté un coup fatal aux complots ourdis par l’Occident pour déstabiliser le pays ».

En allusion aux émeutes qui ont éclaté en Iran à la mi-septembre 2022, le général de division Hossein Salami a indiqué lors d’une cérémonie le lundi 9 janvier: « Dans une tentative de sédition et de guerre mondiale, nos ennemis ont cherché au cours des derniers mois à fermer les écoles, les universités et les centres économiques de l’Iran ainsi qu’à faire semer le chaos dans le pays, mais les jeunes iraniens, les femmes et les filles, ne les ont pas suivis, faisant ainsi échouer leurs projets ».

D’après le commandant en chef du CGRI, ceux qui se font l’écho des appels occidentaux à poursuivre les émeutes en Iran cherchent à « ruiner le pays et à entraver son progrès ».

Salami a également noté que les puissances arrogantes cherchent à déstabiliser les pays de la région, faisant référence aux complots concoctés par le bloc occidental contre des pays musulmans tels que l’Irak, la Syrie, le Yémen et l’Afghanistan, « complots qui ont provoqué de vastes destructions » dans lesdits pays.

« La présence des puissances arrogantes dans la région n’a aucun autre résultat que la misère, la faim et la mise en errance des civils… Au Yémen, en Afghanistan, en Syrie, en Irak et en Palestine, nous voyons les impacts de la présence des ennemis dans les pays musulmans », a affirmé M.Salami.

Soulignant l’échec des ennemis à vaincre la « puissante » République islamique, le commandant en chef du CGRI a déclaré que « la guerre fait toujours rage et l’ennemi ne s’est pas calmé ; mais nous allons le calmer et le vaincre ».

Il a déclaré que les combattants iraniens sont tout à fait prêts à sacrifier leur vie pour le bien du pays, ajoutant : « Ils n’ont pas peur de l’ennemi et sont déterminés à le vaincre sur divers plans. »

Des émeutes ont éclaté en Iran après la mort de Mahsa Amini. L’Iranienne de 22 ans s’est évanouie dans un poste de police à Téhéran le 13 septembre de l’année dernière, avant d’être déclarée morte trois jours plus tard à l’hôpital.

Un rapport officiel de l’Organisation iranienne de médecine légale a conclu que la mort de Mahsa Amini avait été provoquée par une maladie plutôt que par de prétendus coups à la tête ou à d’autres organes vitaux du corps.

Par la suite, des émeutiers se sont déchaînés, attaquant brutalement les agents de sécurité et causant des dommages massifs aux biens publics alors que les puissances occidentales, en particulier les États-Unis, apportaient leur soutien.

L’Union européenne et certains pays occidentaux ont imposé des sanctions à l’Iran pour son approche légitime envers les récentes émeutes.

Source: Avec PressTV