Le guide suprême de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a assuré que les ennemis de la République islamique ont échoué une nouvelle fois dans leur complot visant à renverser le pouvoir et à désintégrer la République islamique, lors des récentes émeutes, évoquant « l’erreur de calcul des ennemis ».

L’Ayatollah Khamenei a fait ces remarques jeudi 12 janvier lors d’une réunion avec un certain nombre de poètes et de panégyristes de la maison du Saint Prophète à Téhéran.

Les ennemis croyaient que le peuple iranien allait soutenir leur complot de sécession et de renversement du gouvernement, juste parce qu’il était aux prises avec des problèmes économiques, d’après le Leader.

« Les ennemis pensaient qu’ils pouvaient, en recourant au tapage et insultes, semer la discorde à cor et à cri auprès de hauts responsables du pays », a ajouté l’Ayatollah Khamenei.

« Les ennemis se faisaient l’illusion de pouvoir affecter la volonté de la République islamique d’Iran en dépensant les pétrodollars d’un État stipendié, en essayant de semer le désespoir parmi la jeune génération iranienne et en incitant certains éléments mercenaires à demander l’asile dans d’autres pays », a indiqué le Leader.

« C’est exactement sur ce point qu’ils ont commis une erreur grave, puisque personne ne leur a prêté attention. Ils ont fait une erreur parce que la volonté de la République islamique s’est révélée plus forte et plus ferme que toutes les composantes de pouvoir des ennemis », a souligné l’Ayatollah Khamenei.

« Au cours des 40 dernières années – a déclaré le chef – les ennemis ont agi contre la République islamique d’Iran de toutes les manières possibles, mais ils ont jusqu’à présent échoué, parce que leurs calculs étaient erronés. Et ce sera aussi le cas à l’avenir qui ne leur réserve que l’échec. »

Le Leader de la Révolution islamique a cependant averti que les erreurs de calcul de l’ennemi ne devraient pas pousser les Iraniens à l’inadvertance, appelant la nation à rester vigilante et à maintenir son unité et son espoir.

Il a souligné l’importance pour le pays de se renforcer, puisque c’est le facteur principal pour démoraliser les ennemis.

« La tranquillité sera accessible une fois que nous serons devenus tellement forts que l’ennemi s’en retrouve désespéré », a ajouté le Leader de la révolution islamique.

En décembre dernier, l’Iran a accusé cinq pays d’être impliqués dans les émeutes qui ont éclaté en septembre suite à la mort de Mahsa Amini. Citant les USA, l’entité sioniste, la Grande-Bretagne, l’Arabie saoudite et la France, son ministère de l’Intérieur les a accusés d’avoir fomenté un complot dangereux contre la République islamique ».

Source: Médias