‘Israël’ veut déclencher une guerre de religion sur l’esplanade des Mosquées d’AlAqsa, a averti l’envoyé jordanien Mahmoud Daifallah Hmoud au Conseil de sécurité de l’ONU jeudi, en l’exhortant à agir contre le crime de guerre de l’État juif.

« Israël continue de susciter la colère de milliers de musulmans en raison de ses attaques contre la mosquée d’AlAqsa qui est une zone de prière pour les musulmans. Nous allons vers un conflit religieux qui aura de graves répercussions », a prévenu l’ambassadeur.

Mahmoud Daifallah Hmoud s’est exprimé, mercredi, lors de la réunion mensuelle du conseil de sécurité sur le conflit israélo-palestinien à New York.

La Jordanie n’est pas membre du Conseil de sécurité, mais a été autorisée à prendre la parole lors du débat ouvert à tous les États membres.

L’envoyé jordanien a fait référence à un incident survenu mardi, au cours duquel la police d’occupation israélienne a refusé l’entrée de l‘ambassadeur jordanien sur l’esplanade des mosquées, ont rapporté les médias israéliens.

Après l’incident, le ministère jordanien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur israélien pour condamner les actions de la police et souligner sa conviction que le site devrait être sous la gestion pleine et entière du Wakf islamique.

M.Hmoud a également qualifié la visite provocatrice du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir sur l’esplanade des Mosquées au lendemain de son entrée au gouvernement.

« Nous continuerons à travailler pour préserver l’identité arabe, l’identité musulmane et l’identité chrétienne des lieux saints dans la zone occupée d’AlQuds, et protéger leurs droits légaux et historiques sur le site », a-t-il encore dit.

L’ambassadeur de l’Autorité palestinienne Riyad Mansour a de son côté exhorté le conseil de sécurité de l’Onu à changer le statut de l’Autorité palestinienne aux Nations Unies d’État non membre à celui d’État membre.

L’envoyé palestinien a enfin contesté la décision du gouvernement israélien d’interdire les drapeaux palestiniens dans les espaces publics. « Ce gouvernement dit ouvertement ce qu’il a l’intention de faire et agit en conséquence. Son programme est de faire avancer les colonies et l’annexion, la discrimination systémique et l’oppression. Il ne reconnaît nos droits nulle part et proclame un droit pour ses colons partout », a déclaré Riyad Mansour.

« Le drapeau palestinien flotte ici devant les Nations Unies. Il est élevé par des millions de personnes aux quatre coins du globe. Et il continuera à voler dans le ciel de la Palestine, quelles que soient les lois et les règles qu’Israël promulgue », a-t-il poursuivi.

« La paix ne viendra pas de la négation de notre existence. Cela viendra de la reconnaissance de notre sort et de nos droits », a-t-il encore conclu.