La diplomatie chinoise a affirmé lundi que le ballon repéré au-dessus de l’Amérique latine et désigné par les États-Unis comme un engin de « surveillance » provenait bien de Chine, mais était « de nature civile « .

« En ce qui concerne le ballon au-dessus de l’Amérique latine, il a été vérifié que le ballon sans pilote vient de Chine, est de nature civile et est utilisé pour un vol d’essai », a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’un point de presse.

Ning a ajouté que » le ballon avait dévié de sa trajectoire prévue et était entré dans l’espace aérien d’Amérique latine et des Caraïbes, en raison des conditions météorologiques et de sa capacité limitée à s’auto-diriger.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a ajouté que » la Chine est un pays responsable et agit toujours dans le strict respect du droit international », ajoutant « nous avons informé les parties concernées, et le ballon est manipulé correctement, et il ne représentera aucune menace pour aucun pays et ils ont exprimé leur compréhension. »

L’armée de l’air colombienne avait indiqué que « le ballon avait été décelé vendredi matin et surveillé jusqu’à ce qu’il quitte l’espace aérien national ».

Les autorités militaires du pays sud-américain ont assuré que « l’engin n’avait à aucun moment « menacé » la sécurité et la défense du pays ». Aucun détail sur sa localisation ou sa trajectoire n’avait été donné.

Des membres du Congrès et des candidats républicains à l’élection présidentielle de 2024 ont publiquement fait pression sur l’administration Joe Biden pour faire tomber le ballon.

D’autre part, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a appelé à ne pas interpréter la question comme un « ballon espion chinois », soulignant que « la Chine poursuivra ses discussions avec les États-Unis afin de faire face correctement à la situation inattendue ».

