L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a affirmé lundi « qu’il existe un réel danger de guerre civile en Israël ».

Bennett a ajouté, lors d’une interview avec Channel 12, que « le gouvernement d’occupation et l’opposition doivent prendre une semaine de congé et s’asseoir pour négocier la loi d’amendements judiciaires proposée par le ministre de la Justice Yariv Levin ».

Il a déclaré : « Il est possible de parvenir à un règlement concernant les amendements judiciaires », notant « qu’il y a des questions qui doivent être réglées et modifiées, mais sans faire basculer la scène d’un extrême à l’autre », ajoutant que « la majorité veut des amendements,et non un changement de système. »

Bennett a mis en garde contre « une guerre civile pour rien », soulignant « qu’il y a une réelle peur d’une guerre civile ».

Le chef de l’opposition, un membre de la Knesset d’occupation israélienne, Yair Lapid, a confirmé plus tôt dans la journée « qu’Israël est au bord du gouffre et connait un moment critique voire il se rue vers sa ruine au cas où la loi sur les modifications judiciaires est adoptée ».

Lapid a ajouté, dans une déclaration au nom de tous les partis d’opposition, que « si la loi d’amendements judiciaires est adoptée, Israël ne pouura s’en rétablir », et « ce serait un coup fatal et irréparable ».

