Un membre du bureau politique du mouvement Ansarollah, Ali al-Qahoum, a accusé les États-Unis de chercher à poursuivre la guerre au Yémen et à intensifier leur présence militaire au large des côtes yéménites, qualifiant l’annonce de la saisie de cargaisons d’armes de « fausses allégations ».

Al-Qahoum a déclaré, via Twitter, que « les allégations des Américains concernant les livraisons d’armes sont fausses et fabriquées et illustrent clairement la tendance criminelle agressive et continue, et les horribles complots contre le Yémen ».

Il a ajouté : « Les allégations concernant les expéditions d’armes prouvent des velléités intentionnelles d’escalade, de la poursuite de l’agression, du siège et de la souffrance humaine, et désavouent complètement les allégations de paix ».

Al-Qahoum a déclaré : « à ce stade, le comportement agressif américain augmente, et il agit activement par une présence militaire accrue, l’afflux des forces militaires et la présence militaire intense au large de la côte yéménite, à Bab al-Mandab, Hadramaout et al- Mahra, et par la construction de bases militaires. »

Le membre du bureau politique du mouvement Ansarullah a accusé les Etats-Unis de « renforcer les salafistes et les éléments des organisations al-Qaïda et de Daech dans les territoires occupés » du Yémen.

Au début de ce mois-ci, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a répondu aux informations sur la découverte d’armes iraniennes destinées au Yémen, affirmant qu’il s’agissait d’une accusation « avec des motifs politiques qui trompent l’opinion publique dans le monde ».

Il a déclaré : « Les exportateurs d’armes vers les agresseurs et ceux qui aident à assiéger le peuple yéménite opprimé ne sont pas en mesure d’accuser les autres ».

Il a ajouté : « Les pays qui sont publiquement impliqués et directement responsables des accords militaires avec les pays qui envahissent le Yémen et aident à le bloquer, ne sont pas en mesure de porter des accusations contre l’Iran ».

Les médias américains avaient publié des informations sur la saisie dans le golfe d’Oman, par des forces navales privées occidentales, d’un bateau chargé d’armes et de munitions iraniennes en route vers le Yémen.

Le mois d’octobre dernier, Sanaa a annoncé que les négociations visant à prolonger l’armistice de l’ONU au Yémen étaient dans l’impasse, après que l’Arabie saoudite a refusé de payer les salaires des fonctionnaires à partir des revenus du pétrole et du gaz produits dans les gouvernorats yéménites, pour arrêter la guerre et lever le blocus du pays.

Un rapport sur les droits de l’homme publié à la fin du mois dernier documentant « les crimes de l’agression américano-saoudienne au cours de l’année 2022 » a indiqué que le nombre des victimes cette année a atteint 3 083 tués et blessés civils (643 martyrs et 2 440 blessés).

Source: Médias