Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est exprimé, le 15 février, devant la Douma d’Etat russe.

Au cours de cette intervention, il a évoqué les déclarations de la porte-parole du Quai d’Orsay, Anne-Claire Legendre qui, lors d’une conférence de presse le 2 février, avait accusé la Russie de déployer «une politique néocoloniale» en Afrique.

Pour Sergueï Lavrov, la Russie a au contraire joué un rôle prépondérant dans l’émancipation des pays africains face au colonialisme occidental.

«C’est un cas clinique»

«Paris qui a commis avec d’autres grands pays européens de nombreux crimes sanglants sur le continent, et qui aujourd’hui encore considère ouvertement l’Afrique comme son arrière-cour porte des accusations contre Moscou qui a joué un rôle primordial et décisif dans la libération des peuples du continent de l’oppression coloniale en les aidant à s’établir en tant qu’Etats, à établir les fondations de leurs économies et de leurs capacités de défense», a-t-il ainsi déclaré face aux députés.

«C’est un cas clinique, comme dit le dicton, [ils nous] font porter le chapeau. Les commentaires sont superflus», a conclu le chef de la diplomatie russe.

Source: Avec RT