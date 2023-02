Le gouvernement chinois a accusé mercredi le président américain Joe Biden de « dire quelque chose et faire le contraire », à propos de la destruction par un avion de chasse américain d’un ballon chinois au-dessus des Etats-Unis.

Les relations bilatérales ont viré à l’aigre depuis cet incident survenu le 4 février.

Selon Washington, il s’agissait d’un engin espion qui observait notamment des bases militaires américaines. De son côté, Pékin a présenté cet aérostat comme une infrastructure civile qui avait dévié de sa trajectoire.

Dimanche, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a dit sur Twitter avoir « condamné l’incursion » lors d’une rencontre avec le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi.

Interrogé à propos de ce tweet par la chaîne d’Etat chinoise CCTV, le ministère des Affaires étrangères a vivement réagi mercredi.

« Le président Biden a, personnellement et sans scrupule, ordonné l’envoi d’avions de chasse et de missiles de pointe pour abattre un aérostat civil », a déclaré le porte-parole Wang Wenbin lors d’un point de presse régulier.

« C’est à 100% un recours aveugle à la force, c’est à 100% une réaction excessive, c’est à 100% hystérique. C’est une grave violation de la pratique et des conventions internationales », a-t-il ajouté.

« Le président Biden a plusieurs fois promis, publiquement et de façon solennelle, qu’il ne cherchait pas une nouvelle Guerre froide et n’avait aucune intention d’entrer en conflit avec la Chine », a également souligné le porte-parole.

« Nous espérons qu’en tant que dirigeant d’un grand pays, il tiendra sa parole et fera ce qu’il dit, au lieu de dire quelque chose et de faire le contraire ».

Source: AFP