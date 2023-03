Le Secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah a rencontré samedi et dimanche, séparément, deux délégations palestiniennes du Jihad islamique puis du Hamas.

Lors de sa rencontre samedi avec le secrétaire général du Jihad islamique Ziad Al-Nakhala, il a été question de la situation dans la région et des défis auxquels est confrontée la résistance palestinienne, a indiqué le Bureau des Relations médiatiques du Hezbollah.

Les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre les concertations et la coordination afin de renforcer la résistance face à l’ennemi sioniste.

Les parties ont également exprimé « leur appréciation pour l’héroïsme dont fait preuve le peuple palestinien et les courageux combattants qui affrontent avec bravoure les gangs d’occupation et son armée criminelle sur la terre de Palestine, en particulier à al-Qods (Jérusalem) et en Cisjordanie » occupées.

Avec le Hamas, la rencontre s’est tenue dimanche 19 mars avec le vice-président de son bureau politique, cheikh Salah a-Aarouri, à la tête de la délégation

Selon les Relations médiatiques du Hezbollah, « ils ont passé en revue les derniers développements en Palestine occupée, en particulier la résistance héroïque et vaillante en Cisjordanie et à Jérusalem, et les événements internes dans l’entité israélienne usurpatrice ».

« Ils ont également discuté des développements politiques dans la région et des responsabilités confiées aux mouvements de résistance et à l’ensemble de l’axe de la résistance dans cette phase historique ».‏

Source: Divers