Le fondateur de la société de sécurité privée Wagner a écrit au secrétaire d’État américain. Il lui demande d’abandonner les tentatives d’influence politique en Afrique en proposant de financer un projet conjoint sur ce continent.

Mercredi 22 mars, le service de presse du fondateur du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, a publié sur Telegram une lettre ouverte au secrétaire d’État américain Antony Blinken. Elle contient une proposition d’investir dans un projet commun en Afrique.

M.Prigojine a indiqué que les États-Unis et certains autres pays essayaient de partager le « gâteau africain », profitant du fait que Wagner s’était concentré sur l’axe ukrainien.

« Après que moi et le groupe Wagner nous sommes mis à nous occuper activement de l’Afrique en 2017-2018, nous avons réussi à obtenir d’importants résultats en matière de sécurité dans tous les pays où nous sommes présents. C’est pourquoi je vous propose de soutenir les efforts du groupe Wagner dans le domaine de la sécurité en Afrique et de financer un nouveau projet Wagner. Sécurité Afrique (Wagner.Safe Africa, WSA). Vous pourrez devenir un investisseur du projet et économiser de cette façon les ressources des contribuables américains », indique le message.

Selon M.Prigojine, son groupe l’assurera d’une façon beaucoup plus efficace que les paramilitaires américains qui touchent beaucoup, mais ne garantissent pas la sécurité.

« Tous les projets du groupe Wagner financés depuis mon propre budget se sont toujours distingués par un haut rendement de chaque dollar investi », a-t-il souligné.

Étendre les sphères d’influence

Il a ajouté que la plupart des Africains n’avaient pas confiance en la politique française et américaine, d’où sa proposition de se concentrer sur WSA.

M.Prigojine a également proposé à Antony Blinken à développer le projet sur le continent américain s’il fait ses preuves en Afrique.

Une autre proposition consiste à étendre les sphères d’influence et lancer un projet Wagner. Sécurité pour l’Asie, l’Australie et l’Antarctique.

« Je demande d’envoyer votre représentant pour discuter la question », conclut le fondateur de Wagner.

La confiance dans le groupe russe a été une nouvelle fois exprimée en Centrafrique mercredi 22 mars.

Lors d’une mobilisation en soutien à la Chine et à la Russie à Bangui après une attaque contre un site minier chinois, les manifestants ont porté entre autres pancartes celle disant « La Russie c’est Wagner, nous aimons la Russie et nous aimons Wagner ».

Source: Avec Sputnik