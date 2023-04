Riyad a informé le conseil présidentiel yéménite de sa décision de mettre fin à la guerre et de clore définitivement le dossier yéménite, ont indiqué des sources yéménites informées à la télévision libanaise AlMayadeen le vendredi 7 avril.

Les sources yéménites ont rapporté vendredi que l’Arabie saoudite avait appelé le président et les membres du conseil présidentiel yéménite à l’occasion de l’anniversaire de la création du conseil à Riyad et les avait informés des dernières décisions concernant la solution de la crise yéménite.

Les sources ont souligné que le ministre saoudien de la Défense, Khalid ben Salman, a présenté le plan de règlement de la crise yéménite au président et aux membres du conseil lors de leur réunion le jeudi 6 avril.

De son côté, l’ambassadeur saoudien au Yémen a informé le président et les membres du Conseil des détails des accords de Riyad avec Sanaa et de leurs résultats, soulignant que « la vision saoudienne pour résoudre la crise yéménite comprend la prolongation de la trêve existante au Yémen pour un an, en accord avec Sanaa ».

L’on pourrait donc imaginer qu’en échange d’une prolongation de la trêve de la part de Sanaa, Riyad accepterait le paiement des fonctionnaires yéménites, l’unification de la monnaie et l’ouverture complète du port de Hodeïda, ajoute le rapport.

« La prolongation de la trêve avec ses nouvelles conditions sera suivie d’une annonce officielle saoudienne de la fin de la guerre et de la cessation de son ingérence au Yémen ».

Dans cette optique, les sources ont déclaré qu’une fois la déclaration officielle de la fin de la guerre annoncée, une série de consultations yéméno-yéménites débutera sous la supervision de l’ONU et le parrainage de l’Arabie saoudite, ajoutant que les consultations viseront à s’entendre sur une période de transition de deux ans.

La position de l’Arabie saoudite sur une solution conciliable avec Sanaa est encore à l’étude, mais le processus est presque achevé, selon le rapport.

Entre-temps, Reuters a confirmé, citant des sources, qu’une délégation saoudo-omanaise a l’intention de se rendre à Sanaa la semaine prochaine pour parvenir à un accord de cessez-le-feu permanent au Yémen.

Reuters a cité des sources indiquant que si un accord est conclu, les parties pourraient l’annoncer avant la fête de l’Aïd al-Fitr, qui commence le 20 avril.

L’agence ajoute que les pourparlers porteront sur la réouverture complète des ports et aéroports yéménites, le paiement des salaires des fonctionnaires, le processus de reconstruction et la transition politique.

Ce rapport intervient alors que les ministres des affaires étrangères de l’Iran et de l’Arabie saoudite ont convenu à Pékin de rouvrir les ambassades des deux pays à la date convenue, soulignant ainsi leur volonté de lever les obstacles à l’expansion de la coopération bilatérale.

La résolution de la crise au Yémen est également l’un des dossiers régionaux les plus importants que les observateurs espèrent voir se concrétiser après l’accord entre Téhéran et Riyad.

Source: Avec PressTV