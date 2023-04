Selon des documents divulgués par un garde américain et obtenus par The Washington Post, les responsables américains ont examiné une série de scénarios pour « des efforts de perturbation coordonnés des États-Unis et de leurs alliés » contre Wagner, y compris des options «cinétiques », effort pour freiner l’influence grandissante du groupe en Afrique.

Les États-Unis ont été alarmés par l’expansion rapide de l’influence de la Russie en Afrique, ce qui a incité à cibler le réseau de bases et de fronts commerciaux de Wagner avec des grèves, des sanctions et des cyberattaques.

Les fuites indiquaient également que les États-Unis avaient envisagé de fournir des informations pour aider l’Ukraine à cibler les commandants Wagner en Afrique.

Bien que les dossiers mentionnent une « attaque réussie non attribuée en Libye » qui a détruit un avion logistique Wagner, ils ont fourni peu de preuves que la CIA, le Pentagone ou d’autres agences américaines ont causé des revers importants à Wagner au cours des six dernières années.

Le Washington Post a également rapporté, sur la base des documents divulgués, que le service de renseignement militaire ukrainien (GUR) et son chef, Kirill Budanov, avaient planifié une attaque contre des officiers de Wagner au Mali.

Le journal a décrit Budanov comme une étoile montante ambitieuse de l’armée ukrainienne, dont l’audace rend souvent nerveux les responsables américains et européens.

Depuis le début de la guerre d’Ukraine en février dernier, Wagner est impliqué dans les combats dans l’ancien État soviétique.

Les combattants de Wagner ont mené l’assaut dans l’est de l’Ukraine pendant des mois, concentrant leurs efforts sur la petite ville de Bakhmout, que la Russie considère comme un tremplin pour s’emparer de grandes villes comme Kramatorsk et Sloviansk.

Le groupe a réalisé des gains modestes, mais réguliers contre les troupes ukrainiennes combattant pour la ville de première ligne dans la région de Donetsk.

Source: Press TV