En réponse à l’hommage à l’entité sioniste adressé par la chef de la Commission européenne Ursula von der Leyen, selon laquelle « cette démocratie dynamique au cœur du Moyen-Orient » « a fait fleurir le désert », empruntant les termes les plus mesquins de la propagande sioniste qui justifie l’usurpation de la Palestine, des photos inédites ont été rendues publiques.

En noir et blanc, elles ont été prises avant 1948 dans certaines villes et régions palestiniennes et montrent que la Palestine existait et qu’elle n’était pas un désert.

On peut y voir celles de la ville sainte d’al-Qods (Jérusalem).

La gare d’al-Qods (Jérusalem)

Celle d’une rue limitrophe de la mosquée d’al-Aqsa

Dans les années 20 du siècle dernier

Un policier palestinien fouillant un juif à la porte de Yafa . (1929)

Photo de Tal Rabih qui deviendra sous l’occupation israélienne Tel Aviv, datant de 1928,

Photos de Yafa

Ville de Yafa. Quartier al-Ajami 1934

La gare de bus de Yafa

Oranges de Yafa destinées à l’exportation

La ville de Yafa en 1900

Cinéma Alhambra de Yafa

Photos de Safad

Photo de Jénine.

Figure aussi la photo d’un visa délivré par le Département de migration du gouvernement de Palestine, à un certain Shimon Perez. Celui qui deviendra le Président entre 2007 et 2014. La preuve qu’un gouvernement palestinien existait bel et bien. Il y jure qu’il sera fidèle au gouvernement de la Palestine.

Source: Divers