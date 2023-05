Le ministère américain de la Justice a annoncé, le jeudi 11 mai, la saisie de 13 domaines de sites web sous prétexte d’être liés au Hezbollah.

Les 13 domaines de sites web saisis comprennent plusieurs domaines pour la télévision AlManar, des organisations caritatives et charité islamique, ainsi que les URL de trois responsables du Hezbollah.

Les sites web ne sont plus accessibles, et seule une image des autorités américaines annonçant qu’elles ont pris le nom de domaine apparaît.

« Le FBI, en collaboration avec ses partenaires internationaux, continuera à rechercher les individus qui contribuent au développement des ‘activités malveillantes’ du Hezbollah libanais et veillera à ce qu’ils soient traduits en justice, quels que soient l’endroit et la manière dont ils tentent de se cacher », a déclaré Robert R. Wells, directeur adjoint de la division antiterroriste du FBI, dans un communiqué.

Sur les 13 sites web saisis, cinq etaient enregistrés auprès d’une société basée en Virginie, le Public Interest Registry, qui gère le domaine « .org ». Il s’agit des sites moqawama.org, almanarnews.org, manarnews.org, almanar-tv.org et alshahid.org. Les huit autres domaines web sont enregistrés auprès de Verisign Inc, un fournisseur mondial de services d’enregistrement de noms de domaine et d’infrastructures Internet basé en Virginie. Ces sites sont : manartv.net, manarnews.net, almanar-tv.com, almanar-tv.net, alidaamouch.com, Ibrahim-alsayed.net, alemdad.net et naimkassem.net.