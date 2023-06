L’Arabie saoudite aurait adressé une invitation officielle à l’entité sioniste pour participer à la réception qu’elle a organisée dans la capitale française, Paris, à l’occasion de sa candidature officielle de Riyad pour accueillir l’Expo 2030.

Durant cette réception organisée le lundi 19 juin, au cours de laquelle 179 pays membres du Bureau International des Expositions ont été conviés, Riyad a dévoilé le plan principal de l’exposition Riyad Expo 2030. Et ce en présence du prince héritier Mohammad ben Salman (MBS) qui s’est rendu dans la capitale française pour cette fin.

Selon la chaine de télévision israélienne Kan, l’entité sioniste entend soutenir la candidature de Riyad pour accueillir l’Expo 2030, un dossier sur lequel Riyad souhaiterait obtenir le soutien occidental, en échange de la normalisation des relations entre Tel-Aviv et Riyad.

Cette exposition, qui se tiendra en 2030, est l’une des plateformes mondiales les plus influentes. Elle est considérée comme l’un des plus grands événements mondiaux non commerciaux en termes d’impact économique et culturel après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques.

En plus de Riyad, trois villes sont en lice pour l’organiser : Rome en Italie, Busan en Corée du sud, et Odessa en Ukraine.

A noter que la 172e Assemblée générale du Bureau international des expositions devra choisir le pays gagnant pour l’organisation de « l’Expo 2030 » lors d’un vote fin novembre 2023.

C’est en 2022 que MBS a annoncé la candidature de son pays pour accueillir cet évènement afin de coïncider avec la réalisation des objectifs de Saudi Vision 2030.

Les expositions internationales ont lieu tous les cinq ans et durent au maximum six mois. La prochaine en 2025 se tiendra à Osaka au Japon. L’Arabie Saoudite a proposé un budget d’environ 7,3 milliards de dollars pour accueillir cette exposition qui devrait attirer 21,7 millions de visiteurs.

Source: Divers