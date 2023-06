La Russie sera « plus forte » après la rébellion avortée du groupe Wagner, a assuré ce vendredi 30 juin le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

La tentative de mutinerie du groupe Wagner ne peut difficilement être qualifiée de plus bruyante qu’une « déconvenue », a déclaré M.Lavrov lors d’un point de presse.

« La Russie s’est toujours sortie de n’importe quelle mésaventure plus forte, et il est difficile d’appeler cela plus bruyamment qu’une déconvenue », a noté le ministre, cité par Sputnik.

La Russie n’a aucune obligation d’expliquer à qui que ce soit cette tentative d’insurrection armée et son impact éventuel sur les processus du pays, a souligné le chef de la diplomatie.

La mutinerie

Dans la nuit du 23 au 24 juin, des unités du groupe paramilitaire Wagner se sont emparées du quartier général du district militaire russe du Sud, dans la grande ville de Rostov-sur-le-Don.

Evgueni Prigojine a accusé la direction militaire russe d’avoir frappé les bases de ses troupes, ce que la Défense russe a démenti. Par la suite, il a conduit ses combattants en direction de Moscou.

La mutinerie a été arrêtée à l’issue de négociations entamées avec M.Prigojine par le Président biélorusse, Alexandre Loukachenko. Les membres de Wagner ont fait demi-tour et sont revenus dans leurs cantonnements.

Leur chef s’est rendu en Biélorussie. Une partie des combattants de Wagner, non impliqués dans le conflit, se sont vu proposer des contrats avec le ministère de la Défense.

Les autres ne seront pas poursuivis. L’affaire pénale ouverte pour mutinerie a été classée.

Wagner risquait de perdre son financement s’il ne signait pas avec le ministère russe de la Défense

Avant même la mutinerie du 24 juin, le patron du groupe Wagner Evgueni Prigojine avait été notifié qu’il serait privé de financement et ne participerait plus à l’opération en Ukraine s’il ne signait pas de contrats avec le ministère de la Défense. C’est ce qu’a déclaré ce jeudi le parlementaire russe Andreï Kartapolov.

« Quelques jours avant la tentative de rébellion, le ministère de la Défense a déclaré que toutes les formations accomplissant des missions de combat devaient signer un contrat avec le ministère. Tout le monde a commencé à exécuter cette décision, qui est absolument juste. Tout le monde excepté Monsieur Prigojine », a indiqué M.Kartapolov, chef de la commission de la défense de la Douma (chambre basse).