Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé qu’une grande partie des conflits au Liban et dans le monde sont liés à la lutte pour le pouvoir et le leadership.

Dans un discours prononcé lors de la dixième nuit du deuil d’Achoura dans la banlieue sud de Beyrouth, Sayed Nasrallah a déclaré : « De nombreuses guerres dans l’histoire ont eu lieu pour s’emparer du butin, du pétrole, des marchés et de l’énergie, et non pas pour répandre la justice dans ces pays ».

Il a ajouté que « ceux qui déclenchent des guerres dans le monde sont les élites politiques, financières et économiques afin de réaliser leurs intérêts ».

Et de renchérir : « La bataille de l’Imam Hussein contre Yazid était une bataille entre une vérité absolue et très claire face à une perdition évidente ».

Et de s’interroger: « Qu’est-ce qui distingue le camp de l’Imam Hussein (ses compagnons et sa famille) de l’autre camp ? Leur préférence pour l’au-delà par rapport à la vie de ce monde. Nous avons besoin aujourd’hui, femmes et hommes, de se doter de l’esprit des compagnons et de la famille de l’Imam Hussein (que la paix soit sur lui) ».

« L’expérience de la Résistance au Liban a montré que la majorité de son environnement porte l’esprit du jihad, c’est-à-dire l’esprit de foi et de la lutte (contre l’injustice) », soulignant que « cette société a prouvé qu’elle est prête au martyre ».

Et de poursuivre: « Depuis le début de notre Résistance, nous n’avons vu de la part des familles des martyrs et prisonniers que de la patience, de l’endurance et la volonté à offrir davantage, c’est cet esprit sur lequel nous misons ».

Pour le chef du Hezbollah, « Toutes les guerres, ainsi que les défis auxquels nous avons été exposés, ont eu d’énormes effets positifs sur notre parcours en terme de quantité et de qualité ».

Sayed Nasrallah a en outre supposé que « Si Dieu Tout-Puissant nous a envoyé cette année la bataille de Kerbala et l’Imam Hussein qui appelait: ‘Y aura-t-il un partisan qui m’aidera ?’ Il ne fera aucun doute que ceux qui disent en ce moment : ‘À votre service, ô Hussein’, ils ne le quitteront pas ou ne le laisseront pas tomber, quelques soient les circonstances ».

Et de conclure : « Il est de notre responsabilité de préserver cet esprit en nous. C’est en se basant sur la pensée de Kerbala et de la volonté du sacrifice, que nous ouvrons la voie à l’Imam du temps (Imam Mahdi, 12ème descendant du prophète Mohammad ‘S’) afin de nous réjouir par un avenir radieux pour l’humanité ».

Source: AlManar