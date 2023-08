Six drones ont été abattus au sud-ouest de la région de Kalouga par la défense anti-aérienne russe «alors qu’ils traversaient l’oblast», a rapporté le matin du 3 août le gouverneur de cette région, Vladislav Chapcha, sur Telegram, avant d’indiquer dans un second message plus tard dans la journée qu’un septième drone «avait été détecté et abattu».

Aucune victime ni dommage n’est à déplorer, a-t-il précisé. La ville de Kalouga se situe à moins de 200 kilomètres au sud-ouest de la capitale russe, sur le chemin de l’Ukraine.

«Une tentative du régime de Kiev de mener une attaque terroriste a été déjouée», a confirmé le ministère russe de la Défense, revendiquant aussi la destruction de dix drones.

Les attaques contre Moscou et ses environs, à près de 500 kilomètres de la frontière ukrainienne, se sont accentuées alors que les troupes de Kiev tentent une contre-offensive sur le front depuis la fin du printemps. La Crimée est elle aussi régulièrement ciblée.

Source: Avec RT