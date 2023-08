Le destroyer Dena qui vient de rentrer d’une mission navale de longue durée de 8 mois, sera équipé de nouvelles armes, dont des missiles de défense verticale.

Il est à noter que les navires de l’armée, après chaque mission et à chaque période spécifiée, sont équipés d’équipements nouveaux et modernes.

En raison de l’étendue de la mission des destroyers et des navires lourds et l’impossible de les soutenir depuis la côte.

Dans de nombreux cas, il est indispensable d’équiper des navires de guerre de la marine de système de défense aérien et des armes de précision à cause de la diversité des menaces aériennes qui émanent des chasseurs, des drones ou des missiles.

Les navires de la marine de l’armée ont été équipés ces dernières années du système de défense à précision Kamand pour contrer les missiles de croisière anti-navires.

Le Kamand est un système d’armes rapprochées (CIWS) développé par la République islamique d’Iran. Il est capable de toucher des cibles aéroportées à une distance de deux kilomètres en tirant des projectiles à une cadence de 4 000 à 7 000 coups par minute.

Il convient de rappeler que le patrouilleur Shahid Soleimani qui a rejoint la marine iranienne du CGRI était équipé de missiles de défense aérienne, dont 16 missiles Navvab à courte portée et 6 missiles Sayyad à moyenne portée.

Le contre-amiral Alireza Tangsiri, commandant des forces navales du CGRI, a également annoncé en mai dernier que le navire maritime Zolfaghar avait été équipé du système de missile Navvab.

Le destroyer Dena est équipé de deux missiles sol-air et de quatre missiles anti-navires. Un canon de 76 mm, un canon de 40 mm, deux canons de 20 mm et deux lance-torpilles « requin » de 533 mm sont d’autres armes du Dena.

Dena est le quatrième type de destroyers de la classe Jamaran, équipé de toutes sortes de systèmes de défense et offensifs, en plus de la capacité de naviguer longtemps dans les mers et les océans, de la capacité de rechercher, de détecter , surveiller et, si nécessaire, détruire toutes les cibles aériennes, de surface et souterraines.

Le poste de pilotage avec la possibilité d’atterrir et de décoller de l’hélicoptère est l’une des caractéristiques opérationnelles importantes du destroyer Dena.

Le destroyer Dena pèse environ 1 300 à 1 500 tonnes et mesure environ 94 mètres de long et 11 mètres de large.

Pour la première fois, un moteur fabriqué en Iran a été utilisé dans le destroyer Dena. Dans ce destroyer, 4 moteurs marins « Bonyan 4 » de 5 000 chevaux ont été utilisés pour chacun (un total de 20 000 chevaux).

Le radar optimisé « Asr » est installé sur ce navire, dont le modèle initial a une portée de 200 km, et le nouveau modèle installé sur le Dena a une portée de 300 km et peut couvrir 360 degrés autour du navire.

Source: Avec PressTV