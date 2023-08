Les médias israéliens ont mis en garde ce Jeudi contre les surprises que le Hezbollah prépare pour « Israël ». Sur fond d’alerte dans le nord, le général de brigade Uri Agmon de l’organisation « Israel Security Commanders » a déclaré que la situation actuelle « nous rappelle celle qui prévalait avant la guerre du Yom Kippour » (guerre d’octobre 1973).

Agmon a ajouté à la Northern Radio israélienne qu’il se souvient de l’atmosphère « qui a précédé la guerre du Yom Kippour », et ce jour-là, « les dirigeants israéliens nous ont rassurés, et nous ont dit : « Rien, c’est un entraînement, et rien ne se passera ».

Dans le même contexte, Agmon a déclaré que les gens attendent les résultats des visites du chef d’état-major, du ministre de la sécurité et du premier ministre dans le nord, et leur rencontre avec le commandant de la 91e division, hier mercredi, ajoutant que « les gens vivent dans la tension, et ils veulent des réponses ».

Il a souligné que « les colons veulent être rassurés quant à l’état de préparation des services de sécurité et militaires en Israël, et l’atmosphère dans laquelle nous vivons aujourd’hui est très tendue », ajoutant que « la situation politique en Israël indique que l’institution n’est pas apte à donner des réponses à la population ».

Agmon a expliqué que la menace émanant du Liban est divisée en deux parties : la première est la menace de frappes de missiles. La deuxième menace est la « menace plate », basée sur la possibilité que des éléments du Hezbollah s’infiltrent en Galilée. Cette question est discutée dans les médias du Hezbollah », selon Agmon.

Il a souligné que le problème le plus grave que « nous vivons dans cette guerre est l’élément de surprise ».

Le journal Israel Hayom a évoqué un scénario qui lui est parvenu, dressant une carte des menaces dans une éventuelle confrontation avec le Hezbollah, notant que « l’armée se prépare à l’éventualité d’une escalade à la frontière avec le Liban ».

Le journal a cité, dans un article du correspondant aux affaires militaires Lillach Shoval, « qu’à la lumière des conflits internes concernant l’amendement judiciaire, les incidents frontaliers inhabituels entre Israël et le Hezbollah, ces dernières semaines et ces derniers mois, indiquent une augmentation significative de la possibilité de guerre. »

Plus tôt, le commentateur militaire de la Treizième chaîne israélienne, Alon Ben David, a affirmé que la video qui a documenté un certain nombre des membres du Hezbollah se déplacant à la frontière libano-palestinienne, » fait monter la tension et rappelle 2006″.

Il a ajouté : « C’est exactement ce qui nous est arrivé à la veille de l’enlèvement des deux soldats en 2006 ».

