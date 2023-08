Plusieurs médias israéliens ont discuté, le samedi 12 août, de la soi-disant « tension dans le nord » et la possibilité d’une guerre avec le Hezbollah, soulignant que l’entité d’occupation subirait une situation catastrophique dans toute guerre avec le Hezbollah.

Pour ces medias : « les menaces du ministre israélien de la Sécurité, Yoav Gallant, sont considérés comme ridicules par le Secrétaire général du Hezbollah », Sayed Hassan Nasrallah.

Le lieutenant-colonel des réserves israéliennes et expert des affaires arabes, Alon Avitar, a déclaré à la 13ème chaîne israélienne que Sayed « Nasrallah n’est pas alarmé, et il estime que la situation en Israël est fragile, et la division interne s’élargit de plus en plus, constituant une opportunité pour (Sayed) Nasrallah ».

Des menaces vides.. Les colons ne toléreront pas la guerre

Dans ce contexte, le général de division de la réserve israélienne et expert en affaires de sécurité nationale, Kobi Marom, a évoqué la récente visite du ministre israélien de la Sécurité, Yoav Gallant, à la frontière nord de la Palestine occupée avec le Liban.

Et de renchérir : « les menaces de Gallant contre le Liban étaient vides. Lorsque vous menacez militairement la deuxième partie, cette menace doit être crédible, mais elle ne l’est pas ».

Channel 12 a pour sa part rapporté que Sayed Nasrallah « éclate de rire quand il entend les menaces de Gallant ».

De son côté, le journaliste israélien, Natan Zahavi, a reconnu que de nombreux hauts dirigeants israéliens savent que « si Israël réussit à neutraliser quelques centaines (seulement) des mille missiles qui s’abattront, des centaines d’autres missiles tomberont sur des centres de la population », soulignant que « le peuple ne le tolèrera pas « .

La guerre sera désastreuse, l’axe de la résistance s’est considérablement renforcé

De même, l’analyste des affaires politiques sur Channel 13 israélienne, Ari Shavit, a averti que « la prochaine guerre sera désastreuse. Un grand effort doit être déployé pour l’empêcher ».

Shavit a en outre souligné que l’axe de la résistance « a considérablement augmenté en force. Par contre, Israël parait pour l’axe de la résistance au bord de la désintégration ».

Le Hezbollah est prêt pour la guerre… et la dissuasion israélienne a été mise à mal

L’ancien commandant de l’armée de l’air, Eitan Ben Eliyahu, a lui aussi expliqué sur Channel 12 que « la capacité de dissuasion de l’armée d’occupation israélienne a été endommagée ».

Rappelons que les médias israéliens avaient révélé, le vendredi 11 août, que le « front intérieur n’est pas prêt pour la guerre. Les colonies du nord ont besoin de plus de dix mille abris, ce qui signifie que 2,5 millions de colons vivent sans protection », ajoutant que cela vient « à la lumière des tensions avec le Hezbollah à la frontière libanaise ».

Il est à noter que les médias de l’occupation israélienne abordent cette question quasi-quotidiennement. Ils ont mis en garde, le jeudi 10 août, contre « les surprises que le Hezbollah prépare pour Israël ».