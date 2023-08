La plateforme de forage chargée de l’exploration du gaz au large du Liban, est « arrivée au point de forage », a annoncé mercredi matin le ministre sortant des Travaux publics, Ali Hamiyé.

Cette plateforme baptisée TransOcean Barents, a été affrétée par TotalEnergies pour le compte du consortium qu’il a formé avec l’Italien ENI et QatarEnergy. Elle va forer un puits d’exploration dans le bloc 9 de la zone économique exclusive (ZEE) du Liban, au large de la côte, près de Tyr, au Liban-Sud.

Dans un communiqué de presse transmis aux médias libanais qui confirme ce fait, TotalEnergies indique que cette plateforme se trouve « à environ 120 km au large des côtes de Beyrouth ».

Elle a fait part aussi de « l’arrivée du premier hélicoptère à l’aéroport de Beyrouth qui assurera le transport des équipes jusqu’à l’appareil de forage ».

Selon des médias locaux, M. Hamiyé et le ministre sortant de l’Énergie Walid Fayad ont « inspecté ce mercredi matin la base logistique à l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth » qui sera utilisée pour fournir des services à la plateforme de forage dans le bloc 9.

Dans une interview avec une télévision locale, Walid Fayad a déclaré que les autorités libanaises « connaîtront les résultats du forage et de l’exploration dans deux ou trois mois ». Il a toutefois fait remarquer que les autorités libanaises avaient été « informées par ENI et Total que le puits de pétrole était commercial ».

Il a indiqué que les recherches sur le Bloc 4 n’ont pas donné les résultats escomptés et qu’elles se poursuivent avec des partenaires pour poursuivre le processus.

Hamiyé a pour sa part, précisé que la ligne d’hélicoptères destinée à fournir des services à la plateforme de forage a été baptisée « Ligne Cana 96 « en mémoire aux 106 martyrs qui ont été tués en 1996 dans un bombardement israélien qui a visé la base de la Finul où ils s’étaient abrités dans le village de Cana, au Liban-Sud.

Source: Médias