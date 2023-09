Au cours d’une rencontre avec des adolescents à l’occasion de la rentrée des classes, Vladimir Poutine a déclaré qu’il était d’accord avec les récents propos de l’ancien Président français Nicolas Sarkozy sur l’avenir de l’humanité.

« Récemment, l’ancien Président français Nicolas Sarkozy a publié un article dans lequel il parle de l’évolution future du monde. Je suis largement d’accord avec lui. Il dit que d’ici 2050, l’Afrique comptera déjà 2,5 milliards d’habitants, et Europe seulement 450 ou 430 [millions, ndlr]. Et qu’en est-il de l’Asie? La Chine compte un milliard et demi d’habitants, l’Inde en compte un milliard et demi, l’Indonésie en compte déjà 300 millions », a souligné le Président.

Vladimir Poutine a précisé qu’il s’agissait de processus objectifs qui ne sont pas liés à la situation politique même si cette dernière apporte sa contribution aux réalités de la vie actuelle.

« D’ailleurs, nous accordons depuis longtemps une attention accrue au développement de nos relations avec les pays asiatiques, et cela sans lien avec des événements d’aujourd’hui. Nous le faisons naturellement, car compte tenu du rythme de développement de l’Asie et des pays asiatiques, le centre de la vie économique et le centre de la vie politique se déplaceront progressivement vers ces régions. C’est un processus absolument objectif et inévitable », a-t-il ajouté.

Dans une grande interview accordée au Figaro mi-août Nicolas Sarkozy a mis en garde contre les vagues migratoires à venir. D’après lui, d’ici 2050 la population du continent africain passera de 1,3 à 2,5 milliards d’habitants, dont la moitié aura moins de 20 ans.

L’ancien Président français a notamment souligné que cette immense population coexisterait avec une région européenne en déclin démographique et donc la vraie crise migratoire est à attendre.

Source: Avec Sputnik