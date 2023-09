Un drone Primoco APU, de fabrication tchèque et d’une valeur d’un demi-million d’euros, a été abattu par des volontaires russes du groupement « Bars-10 » dans la zone de l’opération militaire russe.

Les faits ont eu lieu au-dessus de l’ancien réservoir désormais asséché de Kakhovka. Ces terres sont minées par les troupes ukrainiennes et subissent régulièrement des pilonnages.

« Nous avons reçu un message – des renseignements provenant d’un poste d’observation aérienne – indiquant qu’un avion léger se dirigeait de la ville de Zaporojié vers Energodar. Lorsque nous l’avons détecté visuellement, il a été abattu depuis des systèmes portatifs de défense antiaérienne », a raconté à Sputnik un soldat du détachement.

La source de l’agence a également fourni une vidéo et une photo du drone détruit.

« Le drone tchèque abattu est un objet d’étude important, nous avons essayé de l’obtenir. Nous avons dû le faire en rampant, car le sol ne pouvait pas supporter le poids d’une personne. Nous avons essayé d’y arriver quatre fois. En conséquence, avec de la ruse et à l’aide de cordes, nous avons réussi à collecter toutes les pièces, y compris le moteur, et à les livrer sur place », a déclaré le militaire.

Primoco One

Désormais, selon lui, le Primoco One abattu sera remis pour étude à des spécialistes militaires des unités de combat.

La République tchèque a présenté le Primoco One en 2020 comme un drone de type avion conçu pour la reconnaissance et la surveillance.

Le drone dispose de plusieurs points d’installation pour la « charge utile ». L’appareil est équipé d’un pilote automatique. Il est capable d’effectuer des missions de jour, de nuit et dans des conditions météorologiques difficiles, en décollant et en atterrissant de manière totalement autonome.

En novembre de l’année dernière, le Luxembourg a remis six drones de ce type à l’Ukraine. Parallèlement, en juin 2022, le fabricant de ces drones, la société tchèque Primoco UAV SE, a annoncé la vente à un « client européen » de six appareils Primoco UAV One 150 pour un total de 3,3 millions d’euros.

Source: Avec Sputnik