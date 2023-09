Le journal israélien Jerusalem Post a écrit, le dimanche 19 août, que l’Iran se vante de dissuader ses ennemis grâce à son système de défense aérienne tactique Sayyad.

L’article signé par Seth J. Frantzman rapporte que le système iranien Sayyad peut détecter jusqu’à 24 cibles à la fois à une distance d’environ 180 kilomètres. Il peut alors attaquer jusqu’à 12 cibles.

L’activité du système Sayyad consiste à identifier les menaces, puis à les suivre, à les prioriser et enfin à les abattre.

« Le système de missile Sayyad dispose d’un système d’autoprotection à courte portée dans l’un de ses silos qui rend l’arme immunisée contre les menaces à basse altitude », a écrit The Jerusalem Post citant l’agence de presse Tasnim.

« Le nouveau système de défense aérien est devenu plus agile depuis que ses radars et ses lanceurs de missiles ont été fusionnés en un seul véhicule ».

L’Iran dit « dissuader » les autres pays de la région et de rendre ses ennemis « plus prudents », a écrit le journal israélien: les chefs militaires iraniens « ont averti que l’Iran était capable de cibler partout les intérêts vitaux et sensibles de l’ennemi au cas où il aurait de mauvaises intentions », a rapporté l’agence de presse Fars.

« Les responsables ont assuré que les zones, même éloignées des régions frontalières, sont surveillées par les unités de défense aérienne iraniennes pour faire face à toute menace éventuelle. »

Le journal israélien a aussi cité un général iranien comme ayant déclaré : « La puissante force de défense aérienne de la République islamique d’Iran est la puissance de défense aérienne absolue dans la région, et c’est un fait indéniable. Les équipements que nous utilisons actuellement dans la défense aérienne du pays sont 100 % indigènes et sont les plus équipés et les plus modernes à la pointe de la technologie mondiale.»

Le système Sayyad est peut-être plus avancé qu’un S-200, mais sa portée est similaire, écrit encore le Jerusalem Post.

L’Iran se vante de son système de défense, capable de détecter les drones et autres menaces à longue distance et les détruire si nécessaire. Le pays souhaite également acheter de nouveaux avions de combat et a récemment dévoilé l’avion d’entraînement « Yak » livré par la Russie.

Cet avion est l’avion à réaction rapide le plus avancé au service de l’armée de l’air iranienne.

L’Iran pourrait également voir l’intérêt du Yak-130 dans un rôle d’attaque léger.

Le site américain The Drive rapporte que la Russie a livré des avions d’entraînement Yak-130 à l’Iran, dernier exemple en date du renforcement de leurs relations militaires.

Une vidéo sur les réseaux sociaux montre un Yak-130 se déplaçant sur la piste de l’aéroport d’Ispahan.

Bien que le Yak-130 ne constitue pas une étape définitive vers le Sukhoi-35, il rapproche définitivement l’Iran de l’utilisation de chasseurs russes avancés.

Le site Internet Jane’s Defense a pour sa part écrit que les images publiées sur Internet révélaient que l’Iran avait reçu un nombre indéterminé d’avions d’entraînement avancés Yakovlev Yak-130 en provenance de Russie.

Au moins un avion de l’armée de l’air de la République islamique d’Iran portant le numéro de série 9701-7 a été filmé en train de voler à la 8e base tactique d’Ispahan.

Le site précise que le Yak-130 ressemble au Leonardo M-346 fabriqué en Italie. Ce jet est un avion d’entraînement biplace et bimoteur avancé capable d’effectuer des attaques légères à basse altitude.

Source: Avec PressTV