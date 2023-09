Près de quatre mois après son lancement, la contre-offensive ukrainienne n’a toujours donné aucun résultat, mais subit d’énormes pertes. En effet, la Russie neutralise à Zaporojié les chars occidentaux remis aux forces armées ukrainiennes, selon Scott Ritter, ex-officier du renseignement américain.

« En septembre, les forces armées ukrainiennes ont envoyé leurs trois dernières brigades d’élite sur Rabotino […]. Les chars Leopard ont déjà été éliminés, les chars Challenger sont en train d’être détruits, et il en sera de même pour les Abrams », a-t-il pronostiqué dans l’émission Danny Haiphong, diffusée sur YouTube..

Mauvais timing

Selon M.Ritter, les États-Unis fournissent à l’Ukraine leurs chars à un moment inopportun, car ces blindés ne pourront plus être utilisés efficacement en raison de l’approche de la saison froide. En outre, il s’agit de modèles obsolètes qui ne sont pas très performants au combat, a-t-il expliqué.

M.Ritter a également ajouté que l’armée ukrainienne était tombée dans un piège russe à Rabotino, croyant qu’elle pourrait facilement franchir les lignes de défense. En conséquence, Kiev a subi de lourdes pertes sans atteindre son objectif.

Précédemment, Vladimir Rogov, chef du mouvement régional avait déclaré que la première ligne de défense de la région de Zaporojié restait imprenable pour les troupes ukrainiennes, malgré leurs tentatives constantes de la percer au prix de pertes colossales.

Une « contre-offensive » improductive

Début juin, l’armée ukrainienne a essayé d’avancer sur les axes de Zaporojié, de Donetsk sud et d’Artiomovsk, en envoyant au combat des unités formées et armées par l’Otan.

Le 4 septembre, Vladimir Poutine a souligné que la « contre-offensive » ukrainienne avait échoué.

Le 26 septembre, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé que les pertes de l’armée ukrainienne pour le mois de septembre s’élevaient à plus de 17.000 personnes et à plus de 2.700 équipements, dont sept Bradley, deux Leopard et un Challenger.

En outre, 77 systèmes d’artillerie M777 américains et 51 canons automoteurs de production allemande, française, polonaise et américaine, ont été détruits.

Source: Avec Sputnik