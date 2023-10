Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que le risque que le “conflit israélo-palestinien” dégénère en conflit régional est très élevé.

Lavrov a rejeté les tentatives de blâmer l’Iran pour tout et a souligné que la Russie considérait ces tentatives comme provocatrices.

“En ce qui concerne la bande de Gaza, le risque que cette crise dégénère en conflit à l’échelle de la région est très grave”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Lavrov a poursuivi : « Nous notons les tentatives de tout imputer à l’Iran et les considérons comme assez provocatrices. Je pense que les dirigeants iraniens adoptent une position assez responsable et équilibrée et appellent à empêcher ce conflit de s’étendre à toute la région et aux pays voisins ».

