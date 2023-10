La Résistance islamique (RI) se trouve au cœur de la bataille en cours. En plus des 12 opérations réalisées contre des positions israéliennes frontalières avec la Palestine occupée depuis le lancement de l’offensive israélienne contre la bande de Gaza, la RI participe à la salle des opérations conjointes des factions de la résistance palestiniennes.

Selon le quotidien libanais al-Akhbar, toutes les forces de l’Axe de la résistance œuvrent de concert de façon continue et intensive et coordonnent entre elles.

Elles s’entendent entre elles sur les démarches à entreprendre sur les deux fronts palestinien et libanais et échangent les données. Toute l’action sur le terrain est décidée par cette salle d’opérations compte tenu des faits et des démarches politiques.

De son côté, l’ennemi sioniste poursuit l’envoi des renforts a la frontière avec le Liban. Il est questions de l’envoi de 8 brigades dont des forces de soutien logistique, un grand nombre de blindés, d’hélicoptères et d’équipes des renseignements.

Selon al-Akhbar, la résistance ne se contente plus d’opérations de détournement limitées. Elle est passée à un niveau des opérations destinées à paralyser la capacité de l’ennemi à investir toutes ses forces contre la bande de Gaza.

La résistance se concentre maintenant a paralyser ses capacités de renseignements tout au long de la frontière avec le Liban, a neutraliser le bataillon des blindés de combat et de transport des soldats et à contraindre les militaires israéliens a se cacher dans leur pièces fortifiées.

Sachant que les 28 colonies frontalières ont presque entièrement été évacuées.

Selon le journal, il est devenu presque certain que les opérations se poursuivront quotidiennement et que leur cercle s’élargira pour inclure tous les sites et points militaires et de renseignement, déployés de Ras al-Naqoura à l’ouest jusqu’aux hauteurs des fermes de Chebaa à l’est.

De même, les contributions aux opérations ne se limitent plus uniquement au Hezbollah. Après la participation ces derniers jours des groupes des mouvements Hamas et Jihad islamique, la faction al-Fajr (L’aube) affiliée au parti politique libanais al-Jamaa al-Islamiya les a rejoints. Elle a revendiqué hier mercredi « des tirs de roquettes contre des positions de l’ennemi sioniste dans les territoires occupés et y a réalisé des frappes directes », selon son communiqué.

D’autres forces auront leur contribution dans ce domaine, a prévu al-Akhbar.

Source: Médias