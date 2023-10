Les médias Israéliens ont fait état de la mort de 71 militaires de la Brigade Golani depuis le début de l’opération du Déluge d’al-Aqsa (Toufane al-Aqsa), lancée par la résistance palestinienne le 7 octobre dernier.

La Brigade Golani est l’une des brigades les plus grandes et les plus importantes de l’armée d’occupation israélienne. Elle comprend ceux qui sont considérés comme les soldats et le personnel militaires d’élite des forces militaires.

La brigade est également appelée « Force de choc » et Brigade « Numéro 1 » en raison de la présence de ses soldats en tête des affrontements qu’elle livre lors de toute attaque terrestre.

En 1948, la brigade a participé à la guerre contre les Palestiniens et les armées arabes. Elle a également commis des massacres contre les Palestiniens.

En 1956, lors de l’agression tripartite contre l’Égypte, la brigade fut chargée de s’emparer de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Le porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que les familles de 306 soldats tués avaient été informées de la mort de leur fils.

Selon le dernier bilan annoncé par l’occupation, le nombre de morts israéliens s’élève à environ 1500, tandis que le nombre des blessés a dépassé les 3000, depuis le début de Déluge d’al-Aqsa.

En revanche, la résistance palestinienne assure que le nombre des tués de l’armée d’occupation et de ses blessés est bien plus élevé.

Concernant les prisonniers, le porte-parole de l’occupation a confirmé que 203 Israéliens sont capturés dans la bande de Gaza par la résistance palestinienne, ajoutant que l’armée en a informé leur famille.

Depuis quelques jours, le porte-parole des Brigades al-Aqssam du Hamas avait déclaré que le chiffre se situe entre 200 et 250. Assurant que le Hamas en détient 200. Il a souligné que 22 d’entre eux ont été tués dans les raids israéliens sur la bande de Gaza.

Le secrétaire général des Brigades al-Qods du Jihad islamique, Ziad Nakhalé a pour sa part signalé que son mouvement en a capturé une quarantaine 30, assurant que la plupart d’entre eux étaient des militaires.

Source: Médias