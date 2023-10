Les forces israéliennes ont tué jeudi douze Palestiniens dans le campen Cisjordanie occupée, a rapporté le ministère palestinien de la Santé, au moment où l’offensive israélienne contre la bande de Gaza fait rage.

Au moins 73 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par les forces israéliennes ou des colons israéliens depuis le 7 octobre, date à laquelle le Hamas a lancé son opération Déluge d’al-Aqsa contre des positions et des colonies israéliens dans l’enveloppe de Gaza pour protester contre les attaques contre la mosquée al-Aqsa, la poursuite des colonisations et la répression des détenus palestiniens.

Depuis cette date, sur fond d’incursions israéliennes musclées destinées à mener une campagne d’arrestations sans précédent, la cadence des manifestations et des affrontements entre les Palestiniens et les soldats de l’occupation a considérablement augmenté.

Ce jeudi, lors d’une attaque de l’occupation israélienne contrée par les habitants dans le camp de réfugiés de Nour Shams, près de Tulkarem au nord, douze Palestiniens ont été tués selon des sources médicales pour al-Jazeera (quatre personnes selon l’AFP citant un communiqué du ministère de la Santé)

8 d’entre eux ont succombé dans le tir d’un drone armé en direction de jeunes.

Selon l’AFP, le ministère avait plus tôt annoncé la mort d’un adolescent de 16 ans dans ce même camp.

3 enfants figurent parmi les martyrs de Nour Shams.

Des médias israéliens ont indiqué que 10 soldats israéliens ont été blessés, dont un grièvement dans l’explosion d’un engin piégé dans ce camp.

Ailleurs, près de Bethléem, un adolescent de 17 ans a été tué par balles dans le camp de Dheisheh, , et un homme de 32 ans a été tué à Budrus, à l’ouest de Ramallah.

A Budrus, l’armée israélienne a dit que des « cocktails Molotov et d’autres objets » avaient été lancés en direction de ses soldats et que des pneus et des poubelles avaient été incendiés.

Depuis le 7 octobre, les forces israéliennes ont mené des centaines d’arrestations à travers la Cisjordanie, notamment de membres présumés du Hamas. Il est question que plus de 4000 Palestiniens ont été arrêtés.

Depuis cette date aussi, 545 Palestiniens appartenant aux rassemblements bédouins ont été expulsées de la Cisjordanie par les colons, a rapporté le site d’information palestinien Quds News.

En même temps, l’armée d’occupation israélienne poursuit son offensive meurtrière dans la bande de Gaza, où elle a tué près de 3.500 personnes et selon les autorités locales plus de la moitié sont des femmes et des enfants.

Côté israélien, plus de 1.400 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre.

Source: Divers