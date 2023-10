Une explosion a retenti à proximité du site militaire américain Victoria, près de l’aéroport de Bagdad, à l’ouest de la capitale irakienne, selon ce qu’ont rapporté les médias irakiens.

Et d’ajouter : les données préliminaires font état d’une salve de 3 missiles visant la base US.

Mercredi, le porte-parole militaire des Brigades irakiennes du Hezbollah, Jaafar al-Husseini, a annoncé dans une interview accordée à Al-Mayadeen que la résistance en Irak était entrée sur le champ de bataille et avait mené plusieurs frappes contre des bases américaines.

La Résistance islamique en Irak a revendiqué, le jeudi 19 octobre, la responsabilité des tirs de missiles pour la deuxième fois contre les forces américaines déployées dans la base d’Aïn al-Assad. Celle-ci a également été visée, le mercredi, par les missiles de la Resistance irakienne qui ont également ciblé la base US d’Al-Harir en Irak, au Kurdistan irakien.

Ces opérations surviennent après que des factions irakiennes ont menacé de cibler les intérêts américains en Irak, sur fond de soutien américain à ‘Israël’ dans sa guerre dans la bande de Gaza.

Attaques contre les forces US en Syrie

En Syrie, deux attaques de missiles distinctes ont visé le champ pétrolier d’Al-Omar et le gazoduc reliant l’usine de gaz naturel de Konico, qui sont deux sites utilisés par les forces américaines comme bases dans la campagne de Deir ez-Zor, dans le nord-est du pays.

Selon l’agence de presse officielle SANA, une énorme explosion a frappé le gazoduc, suivie d’une alerte des forces américaines et des miliciens pro-US des Forces démocratiques syriennes (FDS), au milieu d’intenses vols d’hélicoptères américains survolant l’espace aérien de la région.

La même source ajoute qu’une autre attaque aux missiles a visé le champ pétrolier d’Al-Omar, sans information sur les pertes parmi les forces américaines.

L’agence syrienne a également fait état de deux autres attaques de drones survenues quelques heures plus tôt, l’une visant le champ de Koniko, dans la campagne de Deir ez-Zor, et l’autre, la base d’Al-Tanf, à la frontière syrienne avec l’Irak et la Jordanie.

Un destroyer US abat plusieurs missiles yéménites

Un destroyer américain « opérant dans le nord de la mer Rouge » a abattu, le jeudi 19 octobre, trois missiles sol-sol et plusieurs drones « se dirigeant potentiellement vers des cibles en Israël » et lancés par le groupe de résistance yéménite Ansarullah, a annoncé le Pentagone.

Selon le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, les missiles sont probablement tombés au large après leur interception.

« Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude ce que ces missiles ciblaient, mais ils ont été lancés du Yémen, et se dirigeaient vers le nord, le long de la mer Rouge », a-t-il indiqué.

Les médias israéliens ont pour leur part déclaré que les missiles, lancés depuis le Yémen « voulaient viser le sud d’Israël ».

De son côté, Abdul Wahab Al-Mahbashi, membre du bureau politique du mouvement Ansar Allah, a déclaré à Al-Mayadeen : « Les Yéménites ont la main sur la gâchette et attendent les ordres pour se diriger vers la Palestine occupée ».