Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Cheikh Naeem Qassem, a mis en garde aujourd’hui samedi contre une poursuite de l’agression de l’ennemi, soulignant que « les choses vont s’étendre à ce moment-là », soulignant que Déluge d’Al-Aqsa a réalisé un exploit sans précedent qui restera dans le cercueil de l’entité israélienne jusqu’à sa chute ».

Cheikh Qassem a affirmé que « le Hezbollah a reçu de nombreux appels pour le dissuader d’intervenir face à cette agression, sauf que nous sommes désormais au cœur de la bataille », ajoutant « nous disons à ceux qui nous contactent qu’ils doivent d’abord cesser l’agression afin que le conflit ne s’étende pas ».

Il a souligné que « le Hezbollah réalise aujourd’hui des progrès, et il y a 3 divisions israéliennes qui lui font face, alors qu’il y a 5 divisions face à Gaza », indiquant que « si le Hezbollah n’avait pas participé à cette confrontation, les 3 divisions israéliennes qui lui font face auraient combattu avec ces équipes face à Gaza ».

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah a souligné que « ce que le Hezbollah fait actuellement dans le sud est une étape compatible avec la nature de la confrontation, mais si la question exige plus que cela, nous le ferons, alors que l’ennemi ne sait pas quoi faire ».

Il a noté que « l’incursion terrestre de l’occupation israélienne dans Gaza serait un cimetière pour l’ennemi, et nous n’avons que la victoire, et lui ne récoltera que la défaite ».

Il a ajouté : « Nous ne sommes pas obligés de dévoiler notre plan, et l’ennemi doit se contenter de la défaite qu’il a subie, sinon une défaite encore plus grande l’attend et il n’a aucun espoir de victoire. »

Cheikh Qassem a indiqué : « Nous sommes soucieux de poursuivre un certain rythme de la confrontation selon notre vision: une vision qui favorise la victoire de la résistance, la libération de la Palestine et d’alQods, et notre nation », soulignant « qu’ à mesure que les événements se succèdent et si quelque chose survient nécessitant notre intervention davantage, nous le ferons ».

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah a souligné que « personne ne peut isoler la résistance palestinienne », notant que « la résistance n’est plus un parti, un groupe ou une région, mais plutôt des peuples entiers ».

Il a affirmé que « l’occupation se livre à un génocide et à des destructions systématiques ciblant les civils, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées », ajoutant que « nos ennemis sont des lâches et ont peur des capacités de la résistance, ils sont donc sur le point de s’en aller et commettent des crimes contre des civils, et cette affaire ne restera pas impunie ».

Cheikh Qassem a ajouté : « L’Occident soutient l’entité d’occupation dans ses crimes et massacres, il est donc partenaire de ce crime et de chaque acte condamné commis par l’entité ».

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah a affirmé que le « déluge d’Al-Aqsa a exposé l’Occident, qui obstrue toute décision condamnant les crimes de l’occupation, et qu’il en porte l’entière responsabilité », soulignant que « les positions concernant la solution à deux États ne sont qu’une poussière dans les yeux ».

Source: Médias