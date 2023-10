Des centaines de manifestants réclamant un cessez-le-feu à Gaza ont forcé vendredi la fermeture du Grand Central Terminal, l’un des principaux centres de transit de New York.

Un groupe de protestataires contre les invasions israéliennes de Gaza à New York ont bloqué l’un des principaux terminaux de transport de la métropole américaine, en appelant à une trêve immédiate dans l’enclave palestinienne.

Selon certains rapports, ledit terminal serait fermé jusqu’à nouvel ordre en raison de protestations et les passagers ont été priés d’utiliser d’autres gares.

« Grand Central Terminal est fermé jusqu’à nouvel ordre en raison d’une manifestation », a indiqué la MTA sur son site Internet, exhortant les usagers à utiliser d’autres gares et à prévoir un temps de trajet supplémentaire.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent que les manifestants ont quitté la gare et que nombre d’entre eux ont été arrêtés par les forces de l’ordre après être allés dans la rue.

Le groupe américain Jewish Voice for Peace, en tant qu’organisateur de la manifestation, a publié une vidéo sur Instagram montrant des policiers présents dans le commissariat escortant une longue file de manifestants qui portaient des chemises sur lesquelles on pouvait lire « Cessez le feu maintenant » ou « Pas en notre nom ».

« Des centaines de juifs et alliés sont arrêtés dans ce qui est probablement la plus grande désobéissance civile de masse que New York ait connue depuis deux décennies », a annoncé le groupe dans son message sur Instagram.

L’armée d’occupation israélienne a élargi vendredi 27 octobre ses frappes aériennes et terrestres contre l’enclave palestinienne de Gaza. Le mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, a déclaré que ses combattants étaient prêts à faire face aux attaques israéliennes avec « toute leur force ».

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, le samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de 1400 colons et soldats israéliens et la capture de 200 autres.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardant les domiciles résidentiels, les centres médicaux, les mosquées et les églises à Gaza.

Le ministère palestinien de la Santé a fait état de plus de 7 326 martyrs, dont 3 038 enfants, et environ 18 967 citoyens blessés depuis le début de l’agression sioniste contre Gaza.

Source: Avec PressTV