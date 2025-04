L’ONU a dénoncé, ce vendredi 11 avril, l’impact sur les civils des frappes israéliennes ces dernières semaines contre la bande de Gaza, constatant qu’un « large pourcentage des victimes sont des enfants et des femmes ».

« Entre le 18 mars et le 9 avril 2025, il y a eu environ 224 frappes israéliennes sur des immeubles résidentiels et des tentes pour déplacés », a indiqué le Haut-Commissariat aux droits de l’homme dans un communiqué.

Et de renchérir : Pour les « 36 frappes répertoriées et corroborées » par le Haut-Commissariat, les victimes « étaient uniquement des femmes et des enfants jusqu’à présent ».

Les actes d’Israël menacent la « capacité future des Palestiniens à vivre à Gaza »

Les actes d’Israël dans la bande de Gaza menacent la « capacité future des Palestiniens à vivre » dans ce territoire, a en outre affirmé la porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, Ravina Shamdasani.

« La mort, la destruction, les déplacements, le déni d’accès aux besoins fondamentaux à Gaza et l’idée répétée que les Gazaouis devraient quitter complètement le territoire soulèvent de réelles inquiétudes quant à la capacité future des Palestiniens à vivre en tant que groupe à Gaza », a Mme Ravina Shamdasani, lors d’un point de presse à Genève.

Rappelons que plus de 50.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, le 7 octobre 2023.