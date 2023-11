Les médias israéliens ont révélé mardi que les fonds alloués à la propagande du ministère israélien des Affaires étrangères, qui promeut le récit israélien, s’étaient épuisés au plus fort de l’agression israélienne contre Gaza.

Citant le directeur général adjoint de la diplomatie publique du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Nahshon,les médias israéliens ont rapporté que « cette annonce confirme que « le ministère a décidé de mettre fin aux activités de propagande, en raison du manque de budget du ministère ».

Nahshon a expliqué « qu’en raison de l’augmentation des activités de propagande pendant la guerre contre Gaza, qui comprenait la préparation de productions à un rythme quotidien élevé, ainsi que des activités dans la plupart des représentations étrangères israéliennes pendant des heures plus longues que d’habitude, a provoqué un écart très important dans le budget « .

Selon les données estimées fournies par le site de logiciels américain Semrch, le volume de propagande sur la seule plateforme YouTube s’élevait à plus de 13,5 millions de dollars au 30 octobre dernier, pour soutenir le récit israélien, sachant que l’apparition de cette propagande de videos se sont concentrés dans 3 pays européens, à savoir : la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et d’autres pays européens.

La propagande du ministère israélien des Affaires étrangères, vise à orienter l’opinion publique européenne en liant le mouvement Hamas au terrorisme et en promouvant l’idée selon laquelle » le Hamas peut se propager à l’échelle mondiale s’il n’est pas éliminé en employant des colons jeunes et vieux afin d’influencer l’opinion publique et de légitimer son agression contre la bande de Gaza ».

À la lumière des campagnes de promotion du récit israélien menées par le ministère des Affaires étrangères d’occupation, pas un seul dollar n’a été dépensé en contenu palestinien, afin de cacher l’ampleur de la destruction, des meurtres et de la violence pratiquée par l’armée d’occupation contre les Palestiniens. .

Après le début du déluge d’Al-Aqsa, les comptes israéliens sur les réseaux sociaux ont promu de fausses allégations formulées par l’occupation selen lesquelles les combattants du Hamas avaient décapité 40 enfants israéliens.

Une enquête menée par le site Internet Zone Grise le mois dernier a révélé que « la source de la rumeur selon laquelle des enfants israéliens auraient été décapités dans la colonie de Kfar Azza lors de la bataille du déluge d’Al-Aqsa avait été lancée par un chef d’implantation qui avait incité plus tôt, en mai dernier, à l’éradication du village de Hawwara à Naplouse.

Le site Internet a également souligné que « le chef du gouvernement d’occupation, Benjamin Netanyahu, a joué un rôle important dans la diffusion à grande échelle de l’histoire de la décapitation d’enfants, » pour attirer ses sponsors américains pour le soutenir et le protéger davantage ».

Il y a quelques jours, des militants arabes ont révélé qu’ils avaient reçu des courriels leur offrant des sommes d’argent en échange de la publication de messages faisant la promotion du récit israélien, en recevant 1 500 dollars pour cinq publications sur les réseaux sociaux.

Source: Médias