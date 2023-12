Dans une lettre adressée, ce lundi 25 decembre, aux chefs et aux membres du bureau politique du Hamas, le chef du mouvement dans la bande de Gaza, Yehya Al-Sinwar a affirmé que les Brigades Ezzeddine Al-Qassam mènent une bataille acharnée, violente et sans précédent contre les forces d’occupation israéliennes, et l’armée d’occupation a subi de lourdes pertes en vies humaines et en matériel.

M.Sinwar a révélé : « Durant la guerre terrestre, les Brigades Al-Qassam ont pris pour cible au moins 5 000 soldats et officiers, dont un tiers ont été tués, un autre tiers grièvement blessé et le dernier tiers handicapé à vie ».

Et d’ajouter : « 750 véhicules israéliens ont en outre été détruits, totalement ou partiellement » par la résistance.

Et le chef du Hamas de souligner : « Les Brigades Al-Qassam ont détruit l’armée d’occupation et oeuvreront pour l’écraser, et elles ne se soumettront pas aux conditions de l’occupation ».

« Nous apprécions la fermeté du peuple palestinien de la bande de Gaza, qui a fourni des exemples sans précédent de sacrifice, d’héroïsme, de solidarité… Il est du devoir des dirigeants politiques de s’empresser de panser les blessures du peuple et de renforcer sa persévérance », a conclu M.Sinwar.