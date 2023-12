Un membre du bloc de la Fidélité à la Résistance au Parlement libanais (Hezbollah), le député Hassan Fadlallah, a déclaré dans une interview accordée à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « l’escalade de l’occupation israélienne est une tentative de trouver ce qu’elle considère comme un facteur dissuasif ».

Fadlallah a ajouté que l’occupation vise les maisons d’habitation où il n’y a aucun mouvement militaire, s’interrogeant : « Quelle réussite y a-t-il là-dedans ? »

Il a souligné que « la résistance islamique au Liban détermine la nature et l’ampleur de la riposte et traite avec l’escalade israélienne de manière appropriée , étudiant la question avec attention ».

Et de poursuivre : « tout le monde sait que l’occupation a subi une défaite historique à Bint Jbeil en 2006 », notant que « les sacrifices que nous consentons au sud du Liban s’inscrivent dans le cadre de la grande bataille visant à empêcher l’ennemi d’atteindre ses objectifs ».

Fadlallah a indiqué que « la différence entre le passé et aujourd’hui est la présence d’une résistance qui affronte, répond et crée des équations », ajoutant que « les capacités de la résistance se sont considérablement développées, surtout après 2006, voire il existe une forte volonté , une préparation sur le terrain de manière précise et contrôlée ».

Un membre du Bloc de la Fidélité à la Résistance au Parlement libanais a révélé à Al-Mayadeen : « La véritable action que nous menons est contre les installations militaires de l’ennemi, et lorsque l’occupation s’est intensifiée, la résistance a développé en retour des moyens de confrontation », soulignant que « la résistance a un rôle majeur dans cette bataille et l’ennemi le sait bien ».

Fadlallah a poursuivi : « Nous travaillons sur deux objectifs, le premier étant de soutenir Gaza et le second étant de défendre notre terre et d’éviter des conséquences catastrophiques si l’ennemi atteint ses objectifs », révélant que « l’impasse militaire israélienne est sans précedent et les jours révéleront l’étendue de ce qui lui arrivera ».

Il a déclaré que « l’équation est complètement différente. Pour la première fois, les positions israéliennes à la frontière sont devenues des cibles quotidiennes avec l’épuisement de l’armée ennemie ».

Fadlallah a noté que la résistance est « prête à toutes les éventualités, et chaque étape a ses exigences et ses méthodes, que ce soit au niveau politique ou militaire ».

Et de conclure: »cet ennemi ne doit pas gagner à Gaza, et s’il atteint ses objectifs, la région entière en paiera le prix ».

Plus tôt dans la journée, Fadlallah a affirmé dans son discours lors des funérailles des trois martyrs morts à la suite d’un raid de l’ennemi israélien contre une maison dans la ville de Bint Jbeil, au sud du Liban: » la résistance islamique ne tolérera pas que des civils soient pris pour cible et répondra à tous les crimes de l’occupation israélienne ».

L’inquiétude grandit parmi l’occupation et ses colons quant à l’impact des opérations menées par la résistance islamique dans le nord, coïncidant avec et en soutien à celles menées par la résistance palestinienne à Gaza, comme l’ont exprimé les médias israéliens, qui ont affirmé que » le Hezbollah est capable de faire souffrir Israël et de lui causer du mal ».

Source: Médias