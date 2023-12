Le vice-secrétaire général du Hezbollah Cheikh Naïm Qassem a déclaré que « le déluge d’Al-Aqsa établira une nouvelle étape dans notre région ».

« Nous ne le voyons pas maintenant, car nous assistons aux destructions et dévastations, mais ce Déluge, une fois que l’état de guerre actuel s’éclaircira, établira une nouvelle étape, basée sur un éveil culturel et politique, sur l’évolution des convictions sur le plan mondial, et sur la diffusion du langage de la résistance et la capacité des ayants droit d’avoir la voix plus haute et les compétences plus importantes », a-t-il assuré dans un discours prononcé pour la célébration hebdomadaire du martyr Ali Moussa Zaraqet, le combattant sur la voie d’al-Qods.

Et de poursuivre : « Le soutien à la résistance va prendre de l’ampleur et nous verrons une nouvelle génération qui sera encore plus persévérante que la génération actuelle dont on voit les dons énormes, parce que la prochaine génération se nourrira de la douleur et de l’amertume qui découlent de la confrontation, du courage et de l’héroïsme des résistants et des principes ardents propices à la stabilité de l’homme, à son bonheur, son avenir et sa liberté. Cela arrivera et nous verrons ces résultats ».

« Le séisme provoqué par Déluge d’Al-Aqsa s’est ancré profondément dans les esprits et les cœurs de chaque membre de cette entité israélienne, mais nous avons besoin de temps pour en récolter les résultats. Il n’est plus possible de faire marche-arrière, bien que certains résultats commencent à se manifester sous forme de crises psychologiques, de craintes sur l’avenir et le destin. C’est le prélude à la disparition de cette entité, si Dieu le veut », a-t-il estimé.

Le numéro deux du Hezbollah a poursuivi : « Israël offre de nombreuses propositions liées au nord de la Palestine et au sud du Liban et s’emploie pour montrer qu’il dispose d’options pour effectuer quelque chose qui aidera les colons à retourner dans le Nord en toute sécurité, et pour éloigner le Hezbollah et la résistance du sud afin qu’ils puissent être rassurés, même au cœur de cette bataille. Nous leur disons : Israël n’est pas en mesure d’imposer ses options, mais il peut seulement riposter à la fermeté de la résistance qui repousse l’agression, écarte l’établissement du projet israélien et empêche Israël d’atteindre ses objectifs à Gaza, au Liban et dans la région ».

Et cheikh Qassem de conclure :

« Israël ne peut pas renvoyer les colons au nord alors qu’il est au cœur de la bataille et il ne peut obtenir aucun gain ni dans cette bataille ni après sa fin. Il doit d’abord arrêter la guerre de Gaza pour arrêter la guerre au Liban. Chaque fois qu’il continue les bombardements des civils au Liban, cela signifie que la riposte sera plus forte et sera proportionnelle à l’agression israélienne. Nous avons pris notre décision d’être en état de guerre et de confrontation sur le front Sud face à « Israël », mais proportionnellement aux exigences de la bataille. Mais si « Israël » va plus loin, la réponse sera plus forte. Quant bien même « Israël » menace, ses menaces n’ont aucune valeur pour nous. Car nous serons prêts et présents, et nous n’avons pas mené cette bataille, comme une promenade ou par absurdité. Nous consentons de gros sacrifices, mais ces sacrifices sont importants et nécessaires. Et il end découlera encore plus de sacrifices pour briser un projet dangereux pour la Palestine et la région. »