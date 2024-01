Le chef du mouvement de résistance palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, a appelé ce mardi les pays musulmans à le « soutenir » dans sa guerre contre ‘Israël’ dans la bande de Gaza en lui fournissant « des armes ».

« Le rôle de la nation musulmane (…) est majeur » et « le temps est venu de soutenir la résistance avec des armes, parce que c’est la bataille d’Al-Aqsa et non pas seulement la bataille du peuple palestinien », selon un discours prononcé à Doha dont le texte a été transmis aux médias dans la bande de Gaza.

La mosquée Al-Aqsa, à Al-Quds occupée, est le troisième lieu saint de l’islam.

M.Haniyeh a en outre ajouté que : « L’occupation ne récupérera aucun de ses prisonniers à moins qu’elle ne libère tous nos prisonniers incarcérés dans ses geôles ».

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, le samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de 1400 colons et soldats israéliens et la capture de 200 autres, en vue de les échanger avec les milliers de Palestiniens incarcérés dans les geôles de l’occupation.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardant les quartiers résidentiels, les hôpitaux, les écoles, les mosquées et les églises à Gaza.

Au moins 23000 Palestiniens sont tombés en martyre, dont 75% de femmes et d’enfants, selon le ministère palestinien de la Santé.