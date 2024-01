L’Iran a riposté aux attentats perpétrés contre un commandant des Gardiens de la révolution, tué en Syrie, et contre les participants à la cérémonie de commémoration du martyre du général Qassem Soleimani dans sa ville natale Kerman au sud-est de l’Iran.

Dans la nuit de lundi à mardi, les Gardiens de la révolution islamique ont révélé avoir lancé plusieurs attaques balistiques contre « le siège central du Mossad » dans la ville d’Erbil, dans la province du Kurdistan d’Irak et contre plusieurs sièges appartenant à des groupuscules takfiristes dans plusieurs régions syriennes.

11 missiles tirés contre le siège du Mossad

Lors d’une conversation téléphonique entre le haut-commandant du Corps des Gardiens de la révolution le général de brigade Hussein Salamé et le commandant de sa force aérospatiale le général Amir-Ali Hajizadeh, ce dernier lui fait part que l’une des salves de missiles tirés est en riposte aux crimes israéliens en Syrie.

11 missiles ont été tirés en riposte aux crimes israéliens en Syrie, a-t-il précisé.

Fin décembre, un raid a causé le martyre d’un haut-dirigeant du CGRI, Sayed Radhi Moussawi dans l’entourage du quartier de Sayeda Zaynab, dans la banlieue sud de Damas.

Dans leur communiqué les Gardiens ont précisé que l’attaque a visé un siège principal du Mossad dans la province du Kurdistan d’Irak en riposte à l’assassinat de dirigeants des Gardiens et de l’axe de la résistance.

Ils indiquent aussi que « 4 missiles Khaybar-Shekan ont été tirés depuis l’ouest de l’Iran et 7 autres depuis le nord-ouest sur le siège du Mossad », à Erbil.

L’endroit bombardé à Erbil est qualifié dans le communiqué comme étant « le siège des espions et des attroupements terroristes hostiles à l’Iran ».

Selon les médias irakiens, 4 explosions ont été entendues dans la ville d’Erbil après que des sirènes d’alerte ont retenti dans le consulat des USA dans cette ville. Et la navigation aérienne dans l’aéroport de la ville a été suspendue.

Le ministère irakien des Affaires étrangères a assuré qu’un homme d’affaires kurdo-israélien a été tué dans l’attaque d’Erbil. Il s’appelait Peshraw Dizayee et possédait la compagnie Falkon Group pour les services sécuritaires. Cet homme a joué un rôle primordial pour faciliter les relations commerciales notamment pétrolières entre l’entité sioniste et certaines parties dans le Kurdistan irakien.

Selon les médias iraniens, Diziyi entretenait aussi des relations étroites avec le Mossad et était également propriétaire du groupe de sociétés Empire, actif dans le domaine du commerce du pétrole, créé en 2003 après les événements d’Irak.

L’agence Fars news a pour sa part, indiqué que l’attaque contre le siège du Mossad à Erbil a causé la mort de 4 responsables hauts-placés du Mossad, assurant que le siège visé était sous la couverture d’une villa résidentielle qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de la ville, loin des zones résidentielles. L’agence indique que ce siège est le troisième dans la région de point de vue « du contrôle architecturale, et qu’il a été conçu à partir de deux couches de ciment, et équipé de radars et de dispositifs d’écoute ».

Attaques sur Idleb et l’est de l’Euphrate

En même temps que l’attaque contre Erbil, les Gardiens de la révolution ont effectué une opération complexe en riposte aux crimes daechsites takfiristes qui ont causé la mort des citoyens à Kerman, a fait remarquer Hajizadeh, selon lequel des sièges des groupes takfiristes dans la province d’Idleb ont été frappés depuis une distance de 1.300 km. Il a aussi fait part que les sièges de Daech qui ont été bombardés se situent à l’est de l’Euphrate.

Dans l’un de leur communiqué, les Gardiens ont accusé ces sièges d’avoir commandité les attaques terroristes perpétrées récemment en Iran, notamment dans les deux villes de Kerman et Rasek. Dans le premier réalisé le 3 janvier dernier, lors de la commémoration du martyr de l’ancien chef de la force al-Qods Qassem Soleimani, plus de 100 participants aux marches se dirigeant bers sa tombe sont tombés en martyrs dans un double-attentat revendiqué par Daech.

Le texte des gardiens indique que 4 de ces missiles de type Khaybar ont été lancés depuis le Khuzestân sur les sièges des groupuscules takfiristes à Idleb, dans le nord-est syrien. Il est question selon les médias que le siège du parti du Turkestan fait partie des sièges détruits. De même, 9 missiles de divers types ont frappé d’autres sièges en Syrie, ceux de Daech, notamment à l’est de l’Euphrate.

L’agence ajoute par ailleurs que le pilonnage balistique sur Idleb a éliminé un certain nombre de dirigeants de Daech.

