La chaîne yéménite Al-Masirah a rapporté, ce samedi, que la région de Ras Issa, dans le gouvernorat de Hodeïda (principale station d’exportation de pétrole), à l’ouest du Yémen, a éte bombardée par les forces américaines et britanniques.

Selon une déclaration du Centcom, le commandement central de l’armée américaine, l’opération, lancée à 3h45 heure locale (00h45 GMT), visait un missile antinavire d’Ansarullah (Résistance yéménite), prêt à être déployé en mer Rouge.

Cela survient après que le Centcom a annoncé, ce samedi, qu’un navire de transport de pétrole a été touché et endommagé par un missile yéménite, mais son équipage n’a pas été blessé.

Le Centcom a expliqué qu’un missile balistique lancé depuis le Yémen a touché le pétrolier « Marlin Luanda », qui bat pavillon des Îles Marshall.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sarii, a annoncé vendredi que les forces navales avaient ciblé le navire pétrolier britannique Marlin Luanda dans le golfe d’Aden, avec plusieurs missiles navals appropriés, entrainant un incendie à son bord.

« Cette opération s’inscrit dans le cadre du soutien au peuple palestinien opprimé et constitue une riposte à l’agression américano-britannique contre le Yémen », a expliqué le général Sarii.

Les forces armées du Yémen ont souligné qu’elles prendraient toutes les mesures militaires dans le cadre du droit de défendre le pays et de la poursuite de la solidarité avec le peuple palestinien.

Il y a quelques jours, un porte-parole des forces armées yéménites a fait état d’un affrontement avec des destroyers et de navires de guerre américains dans le golfe d’Aden et à Bab al-Mandab. Un navire de guerre américain a été directement touché alors que deux navires commerciaux américains ont été contraints à battre en retraite et à rebrousser chemin.

Il convient de noter que les États-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne, en coopération avec plusieurs autres pays, ont lancé une agression contre le Yémen, qui a été renouvelée à plusieurs reprises au cours des derniers jours, alors qu’ils reconnaissaient l’échec de leur tentative de dissuasion des forces armées yéménites. Ces dernières affirment que ces agressions ne resteront pas sans riposte.

Les forces yéménites et Ansarullah ont intensifié leurs opérations maritimes depuis novembre, lançant plusieurs missiles et drones en mer, en ciblant spécifiquement les navires associés à ‘Israël’, afin de les empêcher de se diriger vers les ‘ports israéliens’, avant l’arrêt de la guerre israélienne et la levée du blocus contre Gaza.