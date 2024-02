Le guide suprême de la Révolution islamique en Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei a déclaré qu’il incombe au monde islamique de couper ses liens avec l’entité sioniste en solidarité avec Gaza.

Dans un discours prononcé ce lundi 5 février en présence d’un parterre de membres des forces de l’armée de l’air iranienne, il a dit : « Une responsabilité incombe à tous les peuples et gouvernements islamiques à l’égard de la cause de Gaza. Ils doivent lancer un appel unanime pour rompre solennellement leurs liens avec l’entité sioniste».

Des officiers de l’armée iranienne sont chaque année reçus en audience par l’imam Khamenei, pour célébrer la date du 8 février 1979, lorsqu’un groupe d’officiers de l’armée de l’air du Shah, les Homafaran, ont annoncé rompre avec la dynastie Pahlavi et ont prêté allégeance à l’imam Khomeini.

Deux jours plus tard, le 10 février, l’ancien régime est renversé et la victoire de la révolution est proclamée.

En cette occasion, le numéro un iranien a déclaré que le rôle des élites de la société iranienne est plus important que jamais pour l’avenir du pays, évoquant « un rôle certes lourd mais le négliger coûtera cher à tous les Iraniens ».

« Le front ennemi a des projets pour nos élites : empêcher leur rôle important qui a l’effet d’un accélérateur de l’action sociale dans la progression de notre société est le projet principal de l’ennemi. Ce dernier cherche alors à semer le doute et la discorde dans la société afin de freiner ses progrès », a-t-il précisé.

Et d’ajouter : « les élites peuvent jouer un rôle dans la tenue des élections qui enthousiasment l’ensemble de la société et ce qui en résultera, profitera à tout le monde car cela renforcera le pouvoir nationale ».

Ailleurs dans son allocution, l’imam Khamenei a rappelé comment les Etats-Unis contrôlaient l’armée iranienne avant la victoire de la Révolution islamique.

« Avant la Révolution, j’étais en contact avec certains éléments de l’armée de l’air de la dynastie Pahlavi. Nous étions amis et nous nous rencontrions de temps en temps. Certains étaient des hommes de foi mais leurs chefs étaient des sbires de l’Amérique. Tous leurs équipements tels que leurs chars appartenaient aux Etats-Unis. L’Iran payaient ces équipements, certes, mais ils restaient des biens américains, car ce sont les USA qui avaient le dernier mot pour leur utilisation.

Ce sont les Etats-Unis avaient autorité sur les commandants de l’armée et sur leurs équipements. Et ce sont les officiers de foi de cette armée qui l’ont transformée ; qui l’ont faite devenir iranienne et non plus américaine. Ainsi les commandants de l’armée et ces éléments sont devenus iraniens, les décisions sont devenues iraniennes et les équipements dont devenus iraniens. Ces derniers demeuraient certes de fabrication américaine mais ils devenaient du fait des officiers de foi la propriété des iraniens. Et donc les Américains n’osaient plus avoir le dernier mot là-dessus et toucher à ces équipements. Les forces aériennes ont donc une telle expérience », a-t-il affirmé.

